領包裹未戴口罩遭郵局拒絕　女子竟「脫內褲套頭上」抗議

這真的是氣到脫褲了！新冠肺炎肆虐全球，許多地區的大眾交通運輸系統和公家機關都會要求民眾入內必須配戴口罩。烏克蘭也是類似的規定，當地的郵局要求民眾必須配戴口罩、否則就不會提供服務。而日前一位女子上郵局領包裹時，便因未戴口罩遭拒，讓她當場氣到把自己內褲脫下來戴在頭上權當口罩，畫面曝光後讓網友看了好傻眼。綜合外媒報導，這是位於烏克蘭基輔的 Nova Posha 郵局，日前一位女子前來辦理郵務、想要領取包裹，但郵局工作人員告訴女子，依規定進入郵局必須配戴口罩，若未配戴口罩則郵局將不提供服務。但其實郵局人員並非要刁難女子，當場郵局也有提供口罩請女子配戴，但女子情緒激動，拒絕郵局提供的口罩後，當場脫下自己的內褲套在頭上，權當是口罩。當時旁邊還有其他客人，場面相當尷尬。據了解，最終女子有順利領走她的包裹，而 Nova Posha 郵局證實有發生這件意外插曲，並強調郵局不會追究該名女子的失序行為，也不打算報警。但郵局將追查是哪位員工將當天的現場畫面流傳到網路上，並懲罰讓畫面外流的員工。其實台灣也曾傳出數起民眾不願配合戴口罩措施，而與工作人員發生爭持的事件。但用脫自己內褲來作為抗議的手段，確實就比較少見。（編輯：倪浩軒）