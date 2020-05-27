無糖綠加什麼更好喝？老饕狂推「2靈魂配料」：太搭了

▲網友分享自己到手搖飲料店點無糖綠的搭法。（圖／翻攝 Dcard ）

台灣路上都能看到手搖飲料店林立，而其飲料能夠客製化的優點，吸引許多民眾前往消費。不過，就有網友指出，自己非常喜歡到手搖店點無糖綠茶後，再加「絕妙配料」，而引起許多人討論。日前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示自己最愛的飲料就是「無糖綠 + 布丁」！他解釋，知道大家都非常喜歡奶茶加布丁的搭配方法，但原 PO 認為「無糖綠的茶味搭上布丁甜甜雞蛋香氣，尾韻帶出一絲絲焦糖味」，喝起來十分不錯。不過，原 PO 也透露，先前自己到某間常光顧的飲料店時，對方表示布丁已經賣完了！因此接受店員推薦，改搭配「無糖綠+蜜香凍」。原本沒有布丁讓網友非常難受，但他一喝就驚嘆直呼「這個凍的甜味，跟布丁不太一樣，布丁是屬於滑順且恰到好處的甜，蜜香凍的話可能因為甜味來自蜂蜜的關係，更能搭上無糖綠的茶澀味」。貼文一曝光後，就引來不少網友回應，許多人一看也紛紛讚嘆直呼，「布丁綠超好喝！！我也超愛」、「雖然布丁很棒，但我更喜歡+蜜香凍，軟軟QQ而且有點嚼勁，每次都在喝完茶之前就吃光惹」、「偷偷跟你們說無糖綠+蜜香凍之外再加珍珠跟檸檬會發現新世界，珍珠跟凍口感配在一起搭配一點檸檬酸甜好喝又有飽足感」。不過，亦有其他人推薦不同搭法，「布丁好怪～想像中的感覺茶跟茶凍比較搭」、「我無糖綠都加波霸或是椰果」、「無糖綠+蘆薈」、「加椰果！！」（編輯：陳雅雲）