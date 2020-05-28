他吃台酒泡麵超失望！一看包裝藏「驚人真相」：怎不早說

▲其實包裝上就有寫這是一款「乾麵」。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説臉書社團）

▲有網友貼出自己用「正確做法」所煮的泡麵（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説臉書社團）

▲臉書原文（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説臉書社團）

台灣的泡麵品牌眾多，口味也相當多樣化，且料理方便，讓不少人為之喜愛。有網友今（ 28 ）日在網路上表示，自己衝著「台酒」品牌買了一款三杯雞泡麵，吃完卻失望發現儘管確實有三杯雞的味道，卻沒有想像中的濃厚酒味，不過當他整碗吃完後，才有人告訴他這款泡麵其實是乾麵。該網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，「衝著『台酒』 2 個字就買了（ 5 入 108 元），之前吃過紹興酒還什麼麻油雞口味的，酒味真的好香，但這個若期待有濃濃的酒香肯定會失望的，它是真的有三杯雞的味道，整體來說口味還行。 PS 整碗吃完，才有人告訴我它是乾麵」。對此，網友們紛紛笑翻表示，「它有寫風味“乾麵”」、「跟我一樣 同事揪團購 帶回家煮完 拍給同事看 他才說是乾麵 哈哈哈哈哈哈」、「三杯雞的酒要乾麵應該會比較明顯」、「還沒吃就先醉的概念」、「使用前請詳閱說明書」、「乾麵味道很夠 （酒的香氣）只不過個人覺得蠻重口味的」。不過也有網友認為，「我也是煮湯的。超正點很香」、「煮湯的味道也不錯吧？！」、「原來是乾麵～我也煮錯了」、「吃湯的，“風味乾麵”真的別有一番風味」、「我是用湯的，但是不要太多，味道就很夠」、「泡成湯麵還覺得好吃，嗯……值得一試」。（編輯：陳煜）