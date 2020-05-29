陳同佳案是不是把香港害慘？答案一面倒揭現況：別笑死人

▲香港籍女子潘曉穎 2018 年農曆春節期間和男友陳同佳來台旅遊，卻在台慘遭男友殺害。（圖／翻攝自臉書）

▲大批港警出動，行走於香港街道上。（圖／翻攝自香港連登）

陳同佳送台案是 2018 年 2 月發生的潘曉穎命案後續，香港政府因此案提出修訂逃犯條例將中國大陸、台灣及澳門納入移交逃犯的目的地，但在 2019 年年中引發大規模抗議，造成香港動蕩， 2 年後，港版國安法今（ 28 ）日於中國人大第 13 屆全國人大 3 次會議，以 2878 票贊成、 1 票反對、 6 票棄權，壓倒性通過。因此就有網友在網路上表示疑惑，「陳同佳案是不是把香港害慘？」沒想到網友答案一面倒，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「箱屍陳同佳是不是害了香港」的文章表示，「 2018 箱屍命案兇手陳同佳，大陸因抓住這案件，要立法反送中，接下來引起反送中事件，造成香港社會動蕩，經濟損失，兩年後香港國安法通過香港 GG ，陳同佳應該沒想到，因為自己犯的錯拉 7 百多萬人陪葬」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，風向紛紛一面倒的揭露現況直呼「千萬別笑死人」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「中國是想做什麼就做的，其實也沒什麼關係」、「因為有陳同佳案早幾年而已啦，中國早就想把香港拿下來了」、「陳同佳案不過就是導火線而已」、「中國當時就想要修法了，陳同佳案根本無關緊要，借題發揮而已，沒他也是會進行」、「早晚的事而已，陳同佳案只是那個引爆點」。（編輯：王柏文）