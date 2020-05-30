屏東觀光全靠墾丁在撐？眾狂喊「神仙旅遊點」：沒得比啊

新冠肺炎疫情全球延燒，全民十分注重防疫，避免不必要的出國旅遊，並將旅遊地點轉至國內，就有網友在 PTT 八卦版提到，一直以來都是熱門景點的墾丁，不禁好奇詢問屏東的觀光，是否全靠墾丁在支撐？貼文曝光立刻引發網友熱議，眾人卻大多感到不以為意，反揭另一「神仙旅遊點」，直呼「沒得比啊！」
原 PO 以「屏東沒有墾丁是不是根本沒人會去？」為題，貼文提到台灣國境之南屏東，應該是西部開發程度最低的地方之一，因為僅有台鐵經過，並稱「講到屏東，除了墾丁還真的沒想到什麼，不知道屏東有什麼好值得炫耀的地方」，不禁好奇詢問廣大鄉民「屏東如果沒有墾丁，是不是根本沒人會去？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「潮州、萬巒，很多遊客啊」、「如果屏東有名勝四天王的話，墾丁大概就最廢的那一個」、「屏東一堆美食美景，你太宅吧」、「屏東有小琉球，是海龜密度很高的地方，風浪不大時甚至可不下海就看到海龜，還有三地門賽嘉能玩飛行傘等很多地方」、「還真只去過墾丁，而且是國中畢旅環島才去的」。
對此，許多內行網友認為「黑鮪魚」、「東港」、「黑鮪魚季吃很爽！墾丁反而不太想去了」、「東港黑鮪魚季超讚，還有四重溪溫泉老街、里港」、「東港黑鮪魚季真的沒得比啊」。（編輯：賴詠璿）
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