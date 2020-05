▲美國總統川普。(圖/美聯社/達志影像)

美國總統川普宣布終止美國與世界衛生組織( WHO )的關係,美中關係恐將進一步惡化。因此就有網友在網路上表示疑惑,「 WHO 該如何具體改革才好?」沒想到網友們答案一面倒的揭露了 2 點關鍵,引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「 WHO 具體改革做法是什麼?」的文章表示,「幾個月前,美國斷絕對 WHO 的金援,反對者說 WHO 要改革,但是不能斷金援;幾個月後,美國宣布退出 WHO ,反對者還是說 WHO 要改革,但是不該退出,說了這麼多次改革 具體做法是什麼啊?為什麼一直說改革,但是都沒有半點計畫?」,此篇文章一出,立刻引起大量網友熱烈討論,風向一面倒指出 2 要點,留言區蓋起高樓。網友們認為「取消一國一票」和「 WHO 內結構洗牌」為改革的 2 點關鍵,「構造改革」、「只要有一國一票就永遠中國執政了,還玩啥?要先取消這個吧」、「組織的執行團隊明顯有問題,要換一波人,改革最快方式就架空逐步取代」、「改革最快就是把人全部踢光重選,大洗牌」、「全部踢光,重新選人」。(編輯:王柏文)