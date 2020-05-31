美國宣布退出WHO！德國「反應」曝　台人全看傻：有事嗎

美國總統川普日前宣布，決定終止美國與世界衛生組織的關係，消息一出，德國衛生部長史巴恩便表示「川普宣布退出世衛組織的最新之舉，對國際公衛而言，是令人失望的挫折」對此，就有網友討論「歐洲人的真實心態」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「美國宣布退出 WHO ，德國衛生部長跳出來開一槍，覺得歐洲現在的風氣就是不爽美國想當老大干預他國事務，但現在中國也在做一樣的事情，但歐洲人卻覺得又沒有影響到他們，對美國的印象就是自我中心、種族歧視，但對中國就是，科技發達，富強的國家」。
「最近美國白人警察殺黑人的事情，很多歐洲都在笑美國落後，怎麼到 2020 年還有這種歧視發生，美國政府要清查有解放軍背景的中國留學生，歐洲人覺得這是美國人歧視中國人，中國對於歐洲國家來說真的太遠，真的要等到中國人對歐洲人有威脅才會轉換心態」。
貼文一出，網友紛紛回應「有事嗎，難道台灣這次優異的防疫沒進 WHO 就不是挫折？根本雙標」、「超認同這篇，根本不懂德國在氣什麼」、「認同 +1 ，就離太遠了沒威脅」、「這種切身之痛只有台灣懂，歐洲就是不爽美國想當老大但自己又不拿錢出來支援 WHO 」、「捐了口罩後，台灣被壓著打時，怎不見德國出來喊聲...唉」、「真的太現實了，台灣不進 WHO 就不是挫折嗎？」
事實上，即便中國因為新冠肺炎疫情遭到國際撻伐，但德國總理梅克爾日前仍表示，她將致力於與中國保持「重要的、建設性的」對話，與中國保持合作關係，對歐盟而言符合「重大戰略利益」，顯見在美國與中國的這場無形戰役，選擇站邊了中國。（編輯：張嘉哲）
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