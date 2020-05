美國宣布退出WHO！德國「反應」曝　台人全看傻：有事嗎

▲網友討論歐洲人對於美國的心態。(圖/翻攝PTT)

美國總統川普日前宣布,決定終止美國與世界衛生組織的關係,消息一出,德國衛生部長史巴恩便表示「川普宣布退出世衛組織的最新之舉,對國際公衛而言,是令人失望的挫折」對此,就有網友討論「歐洲人的真實心態」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「美國宣布退出 WHO ,德國衛生部長跳出來開一槍,覺得歐洲現在的風氣就是不爽美國想當老大干預他國事務,但現在中國也在做一樣的事情,但歐洲人卻覺得又沒有影響到他們,對美國的印象就是自我中心、種族歧視,但對中國就是,科技發達,富強的國家」。「最近美國白人警察殺黑人的事情,很多歐洲都在笑美國落後,怎麼到 2020 年還有這種歧視發生,美國政府要清查有解放軍背景的中國留學生,歐洲人覺得這是美國人歧視中國人,中國對於歐洲國家來說真的太遠,真的要等到中國人對歐洲人有威脅才會轉換心態」。貼文一出,網友紛紛回應「有事嗎,難道台灣這次優異的防疫沒進 WHO 就不是挫折?根本雙標」、「超認同這篇,根本不懂德國在氣什麼」、「認同 +1 ,就離太遠了沒威脅」、「這種切身之痛只有台灣懂,歐洲就是不爽美國想當老大但自己又不拿錢出來支援 WHO 」、「捐了口罩後,台灣被壓著打時,怎不見德國出來喊聲...唉」、「真的太現實了,台灣不進 WHO 就不是挫折嗎?」事實上,即便中國因為新冠肺炎疫情遭到國際撻伐,但德國總理梅克爾日前仍表示,她將致力於與中國保持「重要的、建設性的」對話,與中國保持合作關係,對歐盟而言符合「重大戰略利益」,顯見在美國與中國的這場無形戰役,選擇站邊了中國。(編輯:張嘉哲)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。