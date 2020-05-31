心疼陳時中行銷台灣各地！律師207字長文籲：放開那男孩

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（ 30 ）日率領防疫五月天，前往台南進行兩天一夜的防疫之旅，這波陳時中炫風也讓民眾湧入台南旅遊，各縣市首長也力邀陳時中到訪，行銷觀光也能趁機振興當地經濟。對此律師呂秋遠今（ 31 ）日就在臉書上發文表示非常心疼，呼籲大家「讓陳時中部長好好休息」，引起熱議。
呂秋遠在臉書上表示，「看著陳時中部長花這麼多心力行銷各地，大概都會懷疑他是不是觀光局長了」，他更接著呼籲，「疫情雖然暫時在台灣沒有爆發群聚感染，然而世界各地的疫情仍然嚴峻，可否請各地縣市長饒了這位部長。看著他成為網紅，到處巡迴演出、推銷景點與產品，真的於心不忍。一個連續工作將近半年，或許已經很久沒回家與家人好好團聚的人，在疫情稍有平息以後，就得要出面解決各地觀光的議題，他是衛生福利部部長、防疫中心總指揮官，不該是負責行銷台灣觀光的官員」。
最後呂秋遠也表示，「疫情還沒結束，放開那個男孩，請讓他暫時回家休息。好嗎？」而此篇文章發出不到一天，就引起超過 2 萬人按讚，超過 500 次的分享，網友們紛紛認同留言表示「真的，我覺得阿中部長實在太辛苦了！大家應該讓他好好休息！」、「部長真的看起來好累」、「非常認同，城市行銷要靠地方首長自己努力，不是找衛福部」、「我也很不喜歡專業的人被他們弄的像綜藝演員」、「認同，部長也是人，不是機器」、「非常認同，讓部長休息，心疼部長假日無法抱抱家人」、「同意到不行」。（編輯：王柏文）
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