有房才准婚！男苦存8年買房　女友懷孕爸仍拗：坪數太小

▲香港房價高得驚人。（示意圖／取自Unsplash）

在華人文化中，結婚不只是2個人的事，很多時候還會涉及兩家人。香港一名男子便分享了準岳父極力反對兩人的婚事，就連他依照對方要求買房，連女友都懷孕了，卻還是踩得很死，不願將女兒嫁給他。香港一名男子在Instagram「couple.murmur」上匿名投稿，他9年前認識同公司的女友，兩人順利交往。後來女友帶他去見家人，女友爸爸一見到他卻問他有沒有房子、車子，他回答沒有，女友爸爸便開始反對兩人交往。但是女友非常護愛，沒有因此跟他分手，反而曾因此跟父親吵架。男子看到女友認真的模樣，自己也發憤努力8年，辛苦存錢買下一間10坪的房子。女友便向父親表示，他買了房子、打算結婚，不料這位準岳父卻反悔，嫌他買的房子太小，至少要15坪才能住人。上個月，女友不小心懷孕了，他很想負責任地娶回心愛的女人，但是女友父親的立場仍踩得很硬，不讓兩人結婚，讓他大嘆「真的不明白為什麼我女友的爸爸可以這麼壞」。網友們看了紛紛表示，「小心買了15坪的房子，岳父就搬進去同住」「是跟爸爸結婚還是女兒啊」「結婚啦還想什麼」。事實上香港的房價本來就高得驚人，根據2019年Numbeo資料，香港房價收入比高居全球之冠；另根據《中通社》報導，香港樓價指數超過20倍，意即要20年不吃不喝才買得起房子。（編輯：林奐妤）