NOW早報／雞排店收到詭異硬幣！網看傻：比真的貴幾十倍

硬幣是生活中最常見的物品之一，然而台幣 50 元面額硬幣更被不少人認為是「偽幣」最多的種類。就有雞排店家在臉書「爆廢公社」抱怨「收到假錢」，並拍下該硬幣的正反照，只見這 50 元的人頭「正面」變成光滑平面，反面則十分逼真；由於收到「假幣」可能血本無歸，也讓原 PO 忍不住上網求助，「以前誤收外幣，假幣還沒收過。今天天熱被油爆一整天還收到假幣超不爽快啊。還是我見識太淺，它其實可以用？」

圖片一出，立刻引發熱論，不少網友認為，「感覺是真錢，只是另一面被加工弄不見了，拿去台灣銀行換就知道了」、「同心圓痕跡凹陷是關鍵」、「這真的，看起來有浮字」、「給銀行鑑定看，是真的就換一個好的」。隨後也有內行道出真相，直指「這是魔術道具」、「這不是假錢，這是魔術道具 shell 幣，比 50 還貴很多」、「網拍有人賣 950 一個」、「那個是魔術幣，很貴～賣 500 也會有人收」。

▲內行指出這枚魔術幣價值比真幣還高。（圖／翻攝爆廢公社）

今日天氣／注意午後雷陣雨！

今（ 2 ）日各地大多為多雲到晴，清晨由於氣流輻合作用，北部、東半部及南部沿海地區亦可能有零星短暫陣雨，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；此外，應留意今晨花東地區，以及明日午後山區可能有局部較大雨勢發生的機率，建議外出仍應攜帶雨具，以備不時之需。至於氣溫方面，中午前後各地仍悶熱，各地高溫約 32 至 34 度，花東縱谷局部地區可能出現 36 度以上的高溫，中午前後紫外線指數也易達過量至危險級，應注意防曬並多補充水份。





若北京持續擴張 外媒：英國擬5年內承認台灣主權





港版國安法的推行，使外界對北京專制與否的擔憂日益加深，而新冠肺炎疫情肆虐之際，北京還頻頻派出「戰狼」發言人嗆聲，也讓以美國為首的西方國家普遍對中國感到不滿，美國更是大動作祭出一連串制裁措施。近日有英國媒體獨家披露，英國已出現支持台灣的聲浪，若北京擴張行徑再無改善，英國內部甚至討論要在 5 年內承認台灣主權。



▲有英國媒體指出，若北京威權擴張路線仍不變，英國政府不排除在 5 年內承認台灣。示意圖。（圖／美聯社／達志影像） 振興券今日公布！「二型式四用法」搶先報你知



行政院長蘇貞昌今（ 2 ）日將召開記者會，宣布振興券領用與使用方式，目前規畫將於 7 月 15 日起使用至今年 12 月 31 日。共計有實體及非紙本兩種型式，而使用方法則有紙本實體券、電子支付、電子票證、信用卡支付等四種，由民眾自行選擇。



其中，民眾若選擇實體振興券，除如先前公布，需以新台幣 1000 元換取 3000 元振興券外，兌換窗口包括了各地郵局，或比照口罩實名制 2.0，在網路預購後到四大超商領取使用。至於非紙本振興券，則是國民在消費新台幣 3000 元後，將回饋 2000 元或電子支付點數，退到信用卡或帳戶中。



而四種用法，包括電子支付（例如台灣 pay、Line Pay、街口支付）、電子票證（例如悠遊卡、一卡通、icash 等）與信用卡支付，民眾不需一次單筆消費 3000 元，只要累積消費滿 3000 元，即可獲得回饋 2000 元或電子支付點數，退到信用卡、電子票證或電子支付帳戶中。據瞭解，目前也正在研擬讓非實體券使用者，在消費累積滿 3000 元之後，民眾就可以用個人金融卡，在 ATM 直接提領政府回饋的 2000 元現金。



▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

周曉涵辣穿比基尼溯溪 粉絲按讚：超越網美的女神





35 歲的周曉涵擁有精緻的五官和性感的櫻桃小嘴，出道多年的她演過多部偶像劇，通告、廣告代言也不少，時常在螢光幕前亮相。5 月 31 日，周曉涵難得曬出養眼照造福粉絲，身穿比基尼大秀火辣身材，一系列的照片曝光馬上掀起熱烈迴響。



▲周曉涵纖細美腿和平坦小腹一覽無遺。（圖／周曉涵IG）

為何超多人批評振興券政策？眾揭「最大主因」：不乾不脆



