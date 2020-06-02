為何美國依然穩居「世界強權」？知情人揭3重點：沒辦法

▲美國總統川普。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

日前美國明尼蘇達州的明尼亞波里斯白人警察因執法過當，導致非裔民眾佛洛依德（ George Floyd ）不幸喪命，引發民眾憤怒情緒，在全美 33 個城市爆發示威潮，其中部份抗議活動失控，民眾不只放火燒警局、襲擊警察，更出現趁火打劫的情況。因此就有網友在網路上表示疑惑，「為何美國發生這麼多事依然還是穩居『世界強權』？」對此就有知情網友點出 3 重點，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為何美國發生這麼多事還是穩居世界強權？」的文章表示，「疫情這麼嚴重，失業率這麼高，經濟大蕭條，現在國內又發生暴動，每天都在宵禁和鎮壓居民，這根本就是非洲國家的日常生活阿，但為何發生這麼多事情，美國仍舊穩居世界強權的榜首？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情網友揭露 3 重點直呼「真的沒辦法」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「 1% 的精英就夠了啊」、「羅馬不是一天造成的，羅馬也不是一天毀滅的」、「美國已經弱很多，看這次動不了 WHO ，只能退出就知道了」、「吃老本了，摔神壇要摔個幾十年的，當初滿清也摔很久的，但是一但開摔也很難停下來就是了」，不過還是有知情網友認為「天然資源」、「國民整體力量」和「與各國差距太多」才是三個主因，「大富翁掉 1 萬元跟窮人掉 1 萬元的差別吧」、「誰叫世界第二輸他太遠」、「美國光是天然資源就屌打各國了」、「國力就是國民整體力量」、「亞洲人現在怎麼看都還是落後一大截」、「民間活力、創造力強」。（編輯：王柏文）