為何瑞士可為「永久中立國」？知情人揭3要點：得天獨厚

▲瑞士是德軍在二戰時期，唯一不敢進攻的歐洲小國。（圖／翻攝網路）

「永久中立國」是將永世中立奉行為國家政策的國家，可能將之列入憲法之中，而對於目前國際普遍公認的永久中立國「瑞士」，就有網友在網路上表達疑惑，「為何瑞士可以成為『永久中立國』」？對此就有知情人揭露出 3 要點直呼「真的就是得天獨厚」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為什麼瑞士可以變成永久中立國？」的文章表示，「永久中立國簡單的說，你們打仗不關我的事情，別來煩我，對瑞士的印象是，黃金多、洗錢多、客戶隱私高、有自己的軍隊，但是瑞士為何可以成為永久中立國呢？有沒有相關的八卦呢？如果有鄰國要硬幹永久中立國，會被制裁嗎？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有知情的網友點出 3 要點，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「誰那麼閒要打山上」、「打瑞士=搶別人的錢」、「戰力強 全民皆兵」、「德法義奧四國角力下的結果啊，誰拿下瑞士對其他三國都不利，所以中立國是最佳解」，不過最後還是有知情人點出瑞士可以成為「永久中立國」的 3 要點，分別為「地形」、「金流」和「全民皆兵」。實際上，瑞士一開始有僱傭兵制度，後來才改採武裝中立，自 1815 年維也納會議後從未捲入過國際戰爭。瑞士自 2002 年起才成為聯合國正式會員國，而瑞士高聳的山脈形成的自然屏障讓攻打這裡要付出的代價會非常高，再來瑞士有著高度保密的銀行制度，因此各國為自身的利益著想，參戰各方都不願意攻打瑞士，避免造成自身財產損失。最後則是人人皆兵的軍事力量，瑞士貫徹全民皆兵的制度，服完強制性的軍事兵役後，便進入後備部隊並把步槍放在家裡，可謂「拿著鋤頭是農民，放下鋤頭就是戰士」。（編輯：王柏文）