三倍券禁買股票是美意？股民讚「1關鍵」詳解：設計太好

▲行政院公布「三倍券」實體券樣本。（圖／行政院提供）

因應新冠肺炎疫情衝擊經濟，我國政府推出紓困、振興等方案，行政院昨（ 2 ）日宣布「振興三倍券」方案，擬定民眾將用一千元可換購三千元的振興券，但卻不能用於買股票及其他 11 類別的消費行為，因此就有網友在網路上表示疑惑，「三倍券禁買股票是美意？」對此就有股民大讚 1 關鍵直呼「設計的太好」，引起熱議。這位網友在網路論壇《 mobile01 》上 PO 出一篇「三倍券禁止買股票，你的想法是？」的文章表示，三倍券禁買股票的關鍵在於，「全部收集家裡若以 6 人計算，付出 6000 會有 1 萬 8 可以購買股票，也是接近雞蛋水餃股，更何況股市超前部署，已經漲翻天，買入也只有套牢的分，所以三倍券設計很好，應該沒有人會拿來投資股票」，原 PO 更接著說，「現在一張台積電 29 萬 6 千，要 98 個人三倍券才能購買，並要先支出 9 萬 8 千元」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「花掉他，把錢流動讓經濟活動動起來」、「可以買股存起來，那也可以直接存存摺，不拿出去用的話，如何拼經濟？拿 1 千換 3 千代幣，因爲無法存，你一定會用掉，加上一人硬掏出一千， 2300 萬人就 230 億」、「這卷大概率上大賣場買日用品囤起來，真正刺激消費時還是花自己現金方便」。（編輯：王柏文）