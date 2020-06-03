男狂被冷氣師傅放鳥！網一看曝「暗黑亮點」：難怪排不到

▲近日天氣炎熱，不少人早已打開冷氣。（示意圖／取自 photoAC ）

▲網友表示，想與冷氣師傅聯繫，卻不斷被放鳥。（圖／翻攝 PTT ）

炎炎夏日到來，不少民眾早已打開冷氣，準備享受一下涼快。不過，就有網友指出，自己近期發現租屋處冷氣壞掉，所以聯繫冷氣師傅多次，卻被瘋狂放鳥，這讓他納悶「修理冷氣真的有這麼忙嗎？」對此，就引來許多人曝光問題點。今（ 3 ）日有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示近期剛搬家，但沒想到租屋處的冷氣卻壞了，而上禮拜日房東就預約冷氣師傅，更指出對方會聯繫原 PO ，但他想說禮拜日師傅可能在休息，於是就沒有急於聯繫。等到禮拜一，房東表示師傅會聯繫，但過了整整一天，連一通電話都沒有，跟房東反應後，也只得到「他有跟他說今天一定要跟我們聯繫」的答案。到了禮拜二，就接到冷氣師傅的電話，對方先請原 PO 打開冷氣測試壓縮機是否有運轉，「我們看壓縮機是有運轉的，但是整個冷氣開了 1 小時就是維持在 30 度，有確認是在冷氣模式跟溫度調整至 23 度，他說要再聯繫，結果到了晚上 9 點才又打來」。等到了今日，本來預約早上 9:30 要來看一下冷氣狀況，但現在到了 10 點，冷氣師傅仍沒來。這樣的狀況，就讓原 PO 好奇提問「請位各位鄉民維修冷氣的師傅真的有這麼難約嗎？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也點出網友問題點，直言「租屋只好吞下去」、「原來是剛租屋，那你就只能認了，這時期就是這麼難約，去跟房東凹租金比較實際啦」、「只能找一家那當然得等，如果旺季還沒生意早就轉行了」、「認識的老闆說，這個時候當然是看誰單比較大。小的，就算被罵不爽讓他做，都不痛不癢，因為不過是個一次性的客人，然後維修又很麻煩最少跑個兩趟，漏冷媒更麻煩，還要查哪裡漏。」另外，也有網友表示，現在因「旺季」關係，本來就比較難預約的到，「這種旺季，他手上的單真的不差你一個...」、「口碑好的是真的很忙，除非你去找剛出來做，還在拓展期的」、「除非有門路或著真的很熟識，不然這天氣只能說有得等」。（編輯：陳雅雲）