美國總統大選川普穩了？網一面倒曝「現在局勢」：更容易

▲美國民主黨正式提名喬·拜登（ Joe Biden ）為 2020 美國總統候選人。（圖／翻攝自推特）

2020 年美國總統選舉於今年的美國時間 11 月 3 日進行，至今還有 152 天，這次美國民主黨由喬．拜登對上共和黨的唐納．川普，因此近日就有網友在網路上提問，「美國總統大選川普是不是穩了？」對此風向一面倒的點出「現在局勢」直呼「其實超級容易」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「川普其實很穩吧」的文章表示，「話說大家都說川普可能很難選第二任，但共和黨在美中好像蠻穩的，幾乎都是鐵票區，大概和南部的鐵粉差不多，而民主黨這次出現的拜登，好像也沒希拉蕊有光環，大概加州或東岸比較穩，而且這些反川的好像也不一定都投拜登，想問以現在的情勢，川普是不是其實很穩」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至風向一面倒曝光現在的美國局勢，留言區蓋起高樓。網友們紛紛認為「現在的美國暴動，是讓川普今年選上總統的最大關鍵」，「搖擺州定勝負呀」、「這次種族問題加上暴動事件，川普的支持度只會更鐵」、「搖擺州肯定拿下」、「算很穩阿，那些暴動民主黨州等證據出來會直接死，劇本早寫好了」、「川普能不能上真的是看拜登廢不廢」、「那些民主州長不作為，演變成暴動搶劫反而幫了川普...」、「那些被暴動影響生活的人，就很可能因此投川普」。（編輯：王柏文）