台灣生活現況遠不及日本？居民嘆「6點慘況」：慘不忍睹

▲日本街景。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

台灣雖然有寶島之稱，地靈人傑，優點非常之多，但對於缺點也是令人「不忍直視」，引此近日就有網友在網路上表示疑惑，「台灣生活現況遠不及日本？」沒想到住在台灣的網友大嘆輸給日本的「 6 點慘況」直呼「慘不忍睹」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「台灣哪裡是真的落後到不忍直視？」的文章表示，「山區可以說是山林之美，機車可以說是台灣文化，招牌雜亂可以是種藝術，但有的地方真的就單純落後無法辯解，有沒有台灣真的落後的地方在哪裡的八卦」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至風向一面倒曝光現在的美國局勢，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「市容、大眾運輸，台灣這兩部分都很落後」、「視法律為參考的心態」、「行人友善度低到不行」、「職業駕駛跟禁行機車」、「如果人沒素質，都市再怎麼現代化，在我看來都不行」，不過卻有網友點出 6 點最慘的現況，分別為「『違停』，這根本無解，除非大眾運輸發達到像日本，到哪都可捷運和走路，『不清洗的外牆』、『頂樓加蓋』、『打死不都更』、『市容沒規範』，台灣大部分人永遠覺得，房子 CP 值高就好，房子醜不在乎，最後則是『一下雨就完蛋的夜市』，台灣生一條有加蓋的商店街是有那麼難嗎？光這幾點要跟日本比，就輸人家三四十年了」。（編輯：王柏文）