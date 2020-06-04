若川普沒連任將對台灣不利？知情人揭4點理由：真要注意

▲美國民主黨總統參選人拜登 。（圖／翻攝自 KHQA ）

2020 年美國總統選舉於今年的美國時間 11 月 3 日進行，至今還有 152 天，這次美國民主黨由喬．拜登對上共和黨的唐納．川普，因此近日就有網友在網路上提問，「若川普沒連任是不是將會對台灣不利？」對此更有知情人揭露出 4 點理由直呼「真的要注意」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「拜登選上對台灣傷害大？」的文章認為，如果拜登選上，將會對台灣不利，更分析出了 4 點理由，分別為「美國對中國貿易戰和緩」、「中共在政治上嗅到美國對中和緩後會開始滲透美國，偷竊技術」、「美國示弱，台灣國際空間會被壓縮，貿易空間也會被壓縮」和「民主黨對中國是口頭強硬，但是作為和緩，共和黨是實質抵制中國的」，而此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「若年底川普不會當選的話，台灣就要自己準備好備案了」、「不意外，你看中共越來越不甩川普，就知道了」、「的確是這樣吧，畢竟民主黨對中一直都比較軟」、「民主黨對於中國問題一向都是冷處理」。事實上，在過往的政治風評中，自 1973 就當上聯邦參議員的拜登，是美國政壇裡著名的「友中派」，而根據《路透社》報導，拜登競選團隊的高級政策顧問——傑克．蘇利文（ Jake Sullivan ）表示，團隊其主要的政策方向將是「拉攏盟邦」，特別在貿易、科技與人權問題上，與「那些開放市場並民主自由的國家共同對中國施壓」，才是「完整的中國對策」。（編輯：王柏文）