台灣現在已經走入「一黨專政」？台人揭關鍵：2022再說啊

▲台北市長柯文哲日前接受質詢時，表示台灣現在已經是一黨專政。（圖／記者林柏年攝，2020.06.08）

高雄市長韓國瑜被罷免後，國內政局再起變化，而台北市長柯文哲日前接受質詢，面對國民黨立委質問「是否也害怕台灣有一黨獨大的隱憂」，柯文哲則回應「這已經不只一黨獨大，已經到一黨專政的程度」。對此，就有網友討論「台灣是真的一黨專政吧？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「台灣現在最恐怖的是，表面上我們還是民主制度，但實際上，媒體跟網路的輿論幾乎被控制，各種網軍側翼鋪天蓋地，反對黨的聲音幾乎都被無視或者醜化」。「以前被罵到臭頭的馬英九至少也不敢這麼做，但現在執政黨完全不怕，因為蔡英文完全執政，行政立法全都他的，很多時候獨裁者都是在你我不注意的時候，默默的把權力一把抓，等到你想反抗時，已經來不及了」。貼文一出，網友紛紛回應「一黨專政的定義到底在哪，縣市首長有全部都是綠的？」、「把其他黨的立委當空氣啊....？」、「只能說大家同溫層都很厚，以總統大選來說 500 多萬人投給韓， 800 多萬人投蔡，只是證明台灣不可能是一黨專政」、「民進黨不是沒輸過欸，哪來一黨專政啊」、「加入過挺韓國瑜社團你就能懂了，台灣要一黨專政很差的遠了」、「藍天綠地整天在換，還有第三勢力崛起，要怎麼一黨專政」、「如果接下來到 2022 都綠色贏，2024 又綠色贏再說啊」。（編輯：張嘉哲）