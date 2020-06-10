台灣人喜歡捷克什麼？網一面倒揭「當地國寶」：世界遺產

昨（ 9 ）日立法院長游錫堃在臉書發文表示，捷克參議院議長維特齊（ MilošVystrčil ）在台灣時間下午 3 時召開記者會，公開表示將於今年 8 月底訪問台灣，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「台灣人最喜歡捷克什麼？」沒想到網友們卻一面倒的點出了「當地國寶」，引起熱議。
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「捷克有什麼有名的嗎？」的文章表示，「捷克位於中歐，面積大約是台灣的兩倍大，人口約莫台灣一半，而台灣人聽過的街上很多女生、 Abigaile Johnson 超級正、波西米亞風的床很好睡、論壇可以逛之外好像就不太了解了，有人知道捷克有什麼特色或特產嗎？」，此篇文章一出，立刻引起大量過來人網友討論，更揭露出了「當地國寶」直呼「是世界遺產欸」，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒的留言，捷克最棒的當然是「啤酒」，「啤酒跟水一樣便宜」、「啤酒超好喝！」、「啤酒聽說一瓶換算台幣才 10 幾塊，還很好喝」、「啤酒比可樂便宜」、「捷克啤酒好喝超便宜」、「啤酒 1 公升大概台幣 50 有找」。
實際上，捷克啤酒的產量僅次於德國，位居世界第二位。更有一款啤酒擁有 700 多年文化歷史，那就是《 Budějovický Budvar 百爺啤酒》，這款啤酒的品質和威望傳揚於世界各地，被歐盟授予地理標示保護標章( PGI )，更屬於捷克國家的保護資產，堪稱「捷克國寶」，奠定其為世界遺產之一。（編輯：王柏文）
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