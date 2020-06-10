黑嘉嘉vs峮峮日本人喜愛哪個？答案一面倒：1特色是關鍵

▲黑嘉嘉。（圖／翻攝自臉書）

▲峮峮在日本有相當高的知名度。（圖／翻攝峮峮 IG ）

知名旅日台灣圍棋棋士黑嘉嘉，擁有高顏值以及仙女氣質，其在日本、台灣都有不少粉絲喜愛，先前她因登上網路節目《木曜 4 超玩》的一日系列主題而引起許多人關注。對此，就有網友好奇，黑嘉嘉若對上同樣身為「台灣第一啦啦隊美少女」的中信兄弟 PS 女孩成員峮峮，這兩人誰比較受日本人喜愛呢？問題一出後，就引來許多鄉民討論。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「黑嘉嘉 or 峮峮，日本人會怎麼選」的文章表示，「兩個都有一些行銷到日本的部分，基本上類型差很多，氣質也不一樣，峮峮比較接近一般台灣 Girl，黑嘉嘉氣質感覺跟一般人有一線之隔，講起話感覺很文雅，日本人會選哪個？」原 PO 甚至更指出兩位女神的共同點，就是都「單身」，沒想到此篇文章一出，網友們答案一面倒，直呼「有一個重點特色互相比較是沒突出的」，留言區蓋起高樓。網友們一面倒的認為「峮峮大勝」，而「肉感」是贏過黑嘉嘉的一大關鍵，「日本人不喜歡骨架太大隻的」、「峮峮贏在肉感」、「問了三個日本朋友都選君君，理由是真的比嘉嘉有料」、「峮峮真 D 讚」、「當然是峮峮，黑嘉嘉本人其實普普」、「峮峮啊，身材大勝」、「日本人喜歡可愛中帶點誘人的」。（編輯：王柏文）