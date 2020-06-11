女神「黑嘉嘉pk周子瑜」誰贏？意外答案曝光：類型差太多

▲黑嘉嘉。（圖／翻攝自臉書）

▲網友認為黑嘉嘉贏在氣質。（圖／翻攝ptt）

▲南韓人氣女團TWICE中的台灣成員周子瑜。（圖／翻攝IG、PTT）

台灣「圍棋女神」黑嘉嘉近日登上與《木曜4超玩》的「一日系列」討論度暴增，她在影片中扮演佐為更是獲得一面倒好評。就有網友好奇提問，黑嘉嘉若對上曾獲「全球最美」殊榮TWICE周子瑜誰勝出？沒想到多數答案曝光也令人意外。26歲的黑嘉嘉是台澳混血，從六歲就開始學圍棋，14歲成為職業棋士，目前已經是職業7段的棋士，Go Ratings顯示黑嘉嘉目前世界排名 492位。此外黑嘉嘉還會演奏鋼琴、彈奏琵琶，十樣全能之外擁有被稱作「千年一遇」的臉蛋，堪稱才貌雙全。而在南韓演藝圈發展的周子瑜今年僅 20 歲，卻已經在去年獲得「全球最美」的殊榮，今年也獲得1百多萬票奪得第三。這也讓網友把兩人擺一起比較，好奇誰的氣質更加出眾。問題一出也立刻引發熱烈討論，不少人都選擇黑嘉嘉勝出，並紛紛點出原因，「嘉嘉氣質大勝」、「嘉嘉，子瑜感覺太遠」、「子瑜正，但++已經是仙氣了」、「++真的天選之人，美得太過份了吧」、「下棋的嘉嘉太仙了」、「子瑜100但我喜歡嘉嘉」、「黑嘉嘉氣質海放、「黑嘉嘉講話，我骨頭都酥了」、「嘉嘉，個性感覺就很天使」。但也有不少人支持子瑜，「純論外型兩個根本不同檔次」、「完全不同等級，子瑜大勝」、，「子瑜明顯正很多啊」、「一個氣質屌打，一個顏值壓制，類型完全相反阿」。（編輯：潘毅）