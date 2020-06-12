NOW早報／外交越踩越硬？中國「神回應」連日本人都傻眼

因為新冠病毒緣故，中國與美國之間引爆不少口水戰，而日前在兩會外長記者會上，有外媒記者質疑中國外交變得越來越強硬，甚至稱之為「戰狼外交」，對此，外交部長王毅回應「中國從來不會主動欺凌別人」，該回覆不只引發台灣人熱議，連日本論壇都轉發此消息。

▲中國外交部長王毅。（圖／翻攝自中國大陸外交部）

王毅提到「中國從不主動欺凌別人，但同時，中國人是有原則、有骨氣的；對於蓄意中傷，中方定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴，對於無端抹黑，中國一定會擺明事實真相，堅決維護公平正義和人類良知。」

該回覆直接被貼上日本 5ch 論壇熱議「愚人節已經過了 2 個月了...？」「全部意思反著看，就能理解了」、「今天第一名的 Nice Joke 」、「中國笑話一如往常地難笑」、「這就是習近平戰狼外交的一環，聽起來像笑話，但講的本人是很認真的」、「文明這麼發達，怎不改成直接民主制」、「老天！不敢相信有這種言論」。