NOW早報／外交越踩越硬？中國「神回應」連日本人都傻眼

因為新冠病毒緣故，中國與美國之間引爆不少口水戰，而日前在兩會外長記者會上，有外媒記者質疑中國外交變得越來越強硬，甚至稱之為「戰狼外交」，對此，外交部長王毅回應「中國從來不會主動欺凌別人」，該回覆不只引發台灣人熱議，連日本論壇都轉發此消息。
王毅提到「中國從不主動欺凌別人，但同時，中國人是有原則、有骨氣的；對於蓄意中傷，中方定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴，對於無端抹黑，中國一定會擺明事實真相，堅決維護公平正義和人類良知。」該回覆直接被貼上日本 5ch 論壇熱議「愚人節已經過了 2 個月了...？」「全部意思反著看，就能理解了」、「今天第一名的 Nice Joke 」、「中國笑話一如往常地難笑」、「這就是習近平戰狼外交的一環，聽起來像笑話，但講的本人是很認真的」、「文明這麼發達，怎不改成直接民主制」、「老天！不敢相信有這種言論」。
今日天氣／各地多雲至晴 慎防短暫雷陣雨
今（ 12 ）日隨著菲律賓東方熱帶擾動由南側通過呂宋島後進入南海，台灣環境風場為東南風，迎風面的花蓮、台東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨，其中台東、恆春半島及午後各地山區有局部大雨發生的機率；溫度方面，東南部地區因為下雨的關係，白天氣溫稍降約 32 度左右，其他地區仍高溫炎熱，普遍在 32 至 35 度，南部地區及花東縱谷有局部 36 度以上高溫發生的機率，部份地區紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動需防曬並多補充水分。此外，熱帶性低氣壓位於菲律賓東方近海，預計未來往西北移動通過菲律賓進入南海，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣沒有直接影響，不過外圍雲系會為花東及南部地區帶來水氣。
告別高雄 韓國瑜：為自己團隊來討公道、不會接任何職務
「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」這是即將於今（12）日解職的高雄市長韓國瑜在告別演說時的話，昨日高市府下午在鳳山行政中心「真愛高雄 珍重再見」音樂會，韓國瑜表示，他認為自己的團隊被唱衰，所以表示要為自己的團隊來討公道。他也說，目前不會接受任何邀請、接受任何職務，會先沉澱身心。
高雄代理市長確定！楊明州驚人背景曝光 網驚：根本強者
罷韓案於 6 月 6 日舉行，最終開票結果以高達 93.9 萬張同意票確定罷韓成功，韓國瑜成為台灣民主史上第一位遭罷免直轄市長。代理市長人選也成為外界關注重點。而昨（ 11 ）日下午全案定案，確定由高市府參事楊明州出任代理市長一職，而網友們紛紛在網路上起底楊明州的背景，紛紛驚呼「根本強者」，引起熱議。
有許多網友都在網路論壇 PTT Gossiping 板上和鄉民們討論「高市代理市長楊明州出線」的事情，楊明州於 1984 年就進入高雄市政府服務，從工務處的工程師，一路做到陳菊市府的副市長，之後更接任了韓國瑜市府的秘書長，於去年 9 月時調任參事，到目前為止，楊明州已在高雄市政府任職 36 年，在這期間楊明州在高雄共歷經了 9 位市長，其中包括 3 位代理市長，如此豐富的經歷，也讓網友們認為楊明州對高雄市政熟悉，可以立刻進入狀況。
「唐鳳比想像平凡」掀討論串！釣出本尊神回 粉絲跪朝聖
新冠肺炎疫情期間，台灣數位政委唐鳳優異表現，被日媒封為「天才 IT 大臣」廣受外界關注。不過 11 日凌晨在 PTT 女孩版有網友提到，近日有媒體報導唐鳳債務大於存款，並對此發表看法，驚訝表示看似天賦出眾的唐鳳竟比想像中還要平凡，貼文立刻引發熱議，更釣出唐鳳本人回應，吸引眾多粉絲前往朝聖。
日媒誇千年一遇「圍棋女神」！黑嘉嘉學歷曝光 全場狂讚
知名旅日台灣圍棋棋士黑嘉嘉，擁有高顏值以及仙女氣質，早在去年就因為高超的棋藝，被日本媒體封為「千年一遇的圍棋女神」，而近日因她登上網路節目《木曜 4 超玩》的一日系列主題而引起許多人關注。對此，就有網友討論「黑嘉嘉學歷只有國中？」貼文引發熱議。
據了解，現年 26 歲的黑嘉嘉是台澳混血兒，從 6 歲就開始學習圍棋， 14 歲考上職業棋士，國中畢業後沒有繼續升學，不僅是目前台灣唯一在中國入段的職業女棋士，也是台灣棋院段數最高、 7 段的職業棋士，曾在女子世界賽中拿到亞軍，近日因上網路節目爆紅，再度掀起話題。（編輯：賴詠璿）