電器待機哪個耗電最大？專家實測揭「第一名」：不是冷氣

▲機上盒。（圖／翻攝自阿全師的二手電視）

現在炎炎夏日，家家戶戶常常都會開冷氣，這樣就會有可能造成高昂的電費，為了節省費用，就會有人將不常用的電器關閉，但近日就有中國和美國的專家都指出，在日常使用的眾多電器中，最強的「偷電賊」竟然不是冷氣機，而是一個平常不受大家關注的小主角，那就是「機上盒」，而這樣的結果也引起網友們熱議。根據美國技新聞網站《 PCMAG 》的報導中指出，美國國家資源防護委員會（ National Resources Defense Council，NRDC ）的研究發現，全美目前使用中的機上盒高達 1.6 億個。而這些機上盒大約需要消耗 270 億瓦的電力，即每部機上盒每小時耗用 168 度，導致使用機上盒的消費者，每年要支付超過 30 億美元電費。這份報導更指出，就算使用者未使用機上盒時，機上盒也會全功率運行，等於每年有 20 億美元的電費，是白白浪費在「待機狀態」的設備上，這也是機上盒會如此耗電的主要原因。綜合媒體報導，中國的國家電網國網計量中心的高級工程師於海波將機上盒和冷氣、微波爐、電視、電磁爐的消耗電量進行了實際的測試，「我們使用一台 0.02 級的標準功率表，將我們的標準表接入到我們被測電器的工作電源迴路中，以測出我們被測電器的待機功率和它的運行功率」，測試結束後，機上盒在待機時的功率在 15.2 瓦左右，與工作時的用電情況幾乎一樣，並且遠遠高於前幾種電器的待機耗電量。因此中國計量中心計量研究所副所長楊湘江也建議，若真的想節約用電，在不使用電器的時候，只要把插座的開關關掉，那麼所有的電器就不會有「待機耗電」的問題了。（編輯：王柏文）