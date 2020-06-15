交往3個月！女友竟帶全家拜訪　「結局神展開」萬人看傻

▲男網友在《 Dcard 》表示，和女友才交往 3 個月，對方第一次到他家時，竟帶著母親、弟弟和 2 個小孩一同前往；豈料，後續的一連串要求更讓他嚇傻。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，最後才走向結婚。不過，日前一名 31 歲的男網友在《 Dcard 》表示，和女友才交往 3 個月，對方第一次到他家時，竟帶著母親、弟弟和 2 個小孩一同前往；豈料，後續的一連串要求更讓他嚇傻，立刻和女友分手，並勸世的說「交往時真的財不露白！」貼文曝光引發萬人回響。原 PO 表示和女友認識一年多，兩人交往 3 個月，並稱「我們都是社會人士，自然不可能每天見面，進度沒很快，更不可能是以結婚為前提交往」。日前女友第一次來到他家，到了家門前才發現，女友竟把母親跟弟弟還有弟弟的兩個小孩都帶來了，原 PO 驚訝的說「我有點嚇到，還是馬上叫外送幫我買麥當勞過來」。原 PO 透露，自己住在 14 樓的露台戶靠河邊，距離捷運不到 10 分鐘路程，女友一家非常滿意他家，大露台面河岸， 4 房 2 廳 3 衛雙車位，且旁邊就河濱公園，又是高樓層，還說小孩子在這邊成長環境非常好，原 PO 回應「這也是買這間房子的原因之一」，對方詢問後才知道原 PO 開店的店面也是自己的，而且沒貸款，是外婆留下來給他的。女友平常晚上在補習班教書，原 PO 開店也是晚上最忙，兩人大多是下午約會，當晚兩人透過手機聊語音，才知道女方家庭很複雜，爸媽離婚，弟弟以前愛玩跟兩個女友未婚生子，並希望結婚後可以把她的家人接來一起住，還說婚後不想生小孩，原 PO 傻眼直呼「我直接否決了，就這樣分手了」，強調「我因為某些原因繼承外公外婆的財產，也不算我的本事，但這不代表我要養她們全家，根本是我被招贅還帶房子跟店面當嫁妝，交往時真的財不露白，連嘴都沒親過就在肖想我的財產」，並在文末寫道「差點忘了，我 31 歲，女友 26 歲，弟弟 24 歲，媽媽才 41 歲」。貼文吸引上萬人次按讚回響，引發網友熱烈討論，紛紛回應「有夠貪心的，我覺得你夠聰明，有些人還因為戀愛衝昏頭就答應」、「媽媽 15 歲就生了？難怪有這種弟弟」、「不願意生？確定小孩不是那女生自己的嗎？推給弟弟愛玩外面生的，然後剛好釣個金龜婿，直接讓孩子們有個現成富爸爸」、「都提出要養一家了，婚後還不願意生」。（編輯：賴詠璿）