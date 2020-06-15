塵封金融卡刷過了！男鼻酸「媽每月偷匯3千」　真相神轉

▲一名男網友在《 Dcard 》表示，前陣子搶購即將開賣的 Switch ，刷了許久未使用的金融卡竟然刷過了，發現原來是母親固定每月都匯 3000 元過來，為此感到鼻酸；豈料，真相曝光之後卻讓他又氣又好笑。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

任天堂 Switch 近來十分搶手， 10 日一名男網友在《 Dcard 》表示，前陣子搶購即將開賣的 Switch ，刷了許久未使用的金融卡竟然刷過了，發現原來是母親固定每月都匯 3000 元過來，為此感到鼻酸；豈料，真相曝光之後卻讓他又氣又好笑。原 PO 表示，前陣子從老家坐高鐵回台北租屋處，準備開始搶購即將開賣的 Switch ，卻怎麼找都找不到錢包和信用卡，無意間翻出一張大學時用的金融卡，「想當年這也是我人生中第一張可以刷的卡，只是不知道餘額到底夠不夠，幸好順利刷過」，沒多久家裡 LINE 群組就傳來，自己錢包忘在客廳桌上的訊息。原 PO 疑惑的說「現在令我比較好奇的反而是，郵局帳戶究竟剩多少錢，能讓我搶到一台 Switch 」，隔天趁著午休帶著證件去郵局補辦存摺，打開存摺一看，才發現母親固定每月都匯 3000 元給他，感動直呼「原來媽媽還是不放心我在台北工作，一定覺得我薪水不高還要付房租，默默的每個月匯給我 3 千生活費」。原 PO 含著眼淚打電話給母親道謝「媽！謝謝你啦！」母親卻說「怎麼突然這麼噁心，母親節都過這麼久了，現在才感謝我」，原 PO 解釋「沒有啦，我剛剛去郵局啊，看到你還是每個月匯 3000 給我，不用再給錢了啦，現在已經可以自立自強了！」母親卻說「啊！那是我之前自動轉帳忘記取消啦，難怪上次買股票的時候錢不夠，沒缺錢的話記得還我喔」，一語讓原 PO 聽完傻眼表示「媽，請把我的眼淚還來 QQ 」。貼文曝光立刻讓全場網友笑翻，紛紛回應「你媽缺乾女兒嗎」、「確認親生無誤」、「不爭氣的笑了」、「你媽會不會是怕尷尬才這樣回」、「害我都泛淚了」。（編輯：賴詠璿）