若共軍侵台必先奪取澎湖？兩派人馬戰翻論關鍵：超級重要

▲為提升奪島作戰能力，解放軍海軍引進氣墊船，對我國離島防衛構成威脅。(圖/中國大陸國防部)

中國大陸與台灣兩岸分治至今，雙方常常都為了各自的政治立場吵翻天，尤其對於「武統」的議題更是經常浮上檯面，因此近日就有網友在網路上表示，「如果共軍要入侵台灣就必先奪取澎湖嗎？」沒想到兩派網友卻紛紛論戰點出重要關鍵直呼「超級重要」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為何攻台必取澎湖」的文章表示，「有點不太懂，為何歷代政權攻取台灣，一旦要先取澎湖，是因為古時候補給問題嗎？還是怕被台灣澎湖守軍兩面夾擊，如果現在共軍侵台，還是要先取澎湖嗎？」，此篇文章一發出，引起大量網友熱烈討論，風向幾乎一面倒，留言區蓋起高樓。有網友認為是必須要奪取澎湖的，「澎湖雖然戰力不強也夠你受的」、「要拿到制海權啊」，甚至更直言「澎湖不只一個機場，還有另一個廢棄機場，雖然廢棄，但戰時如需轉用，還是可以當成備用機場，如果拿下澎湖，不但解放軍空軍的滯空時間可以拉長，也可將防空、反艦、短程戰術導彈、遠程火箭前進部署，屆時幾乎整個台灣都壟罩在解放軍能用的戰術打擊能力範圍內，戰略物資也可以用預屯的方式，不用從本土啟運」，但也有網友認為「澎湖完全不重要」，「沒必要，台灣腹地太小，直接攻台的效應比較好，你打澎湖，進也不是退也不是，守也不好守，出門就看到美軍第七艦隊」、「現在科技根本可以不靠澎湖補給了，直接斬首和搶登陸台灣，進兵逼台灣投降配上快速佔領台灣軍事要點，嚇阻美軍反推」、「澎湖只會轟炸封鎖不會佔領啦」。不過大多數網友還是認為「即便澎湖不重要，還是要先奪取」，「彈藥補給、運兵路線中間你會留一座地方碉堡嗎？而且還有戰機能飛跟飛彈能射，還會被台灣、澎湖兩地的陸基反艦飛彈夾殺，且不拿下澎湖，『如果』美軍要開熱戰直接兵援台灣，澎湖還在國軍手上，美軍剛好也有一個據點來切斷共軍補給線，到時共軍攻台的兵力反而腹背受敵」。（編輯：王柏文）