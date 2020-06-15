「的、得」用法超難懂？神人「1秒分辨法」遭推爆：太強

▲有一位媽媽在網路上分享，自己小孩「得」和「的」的用法經常使用錯誤。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

中華文字的博大精深，常常讓人搞混，在使用上更是超級燒腦，而近日就有一位媽媽在網路上分享，自己小孩「得」和「的」的用法經常使用錯誤，即便她教了很多次，小孩子還是會搞錯，讓她非常頭大，沒想到就有網友和這位地方媽媽分享「 1 秒分辨法」，引起熱議。這位網友媽媽在臉書社團《爆怨公社》中 PO 出一篇文章表示「有誰可以教教我『的』和『得』的分別，玩得遊戲？玩的遊戲？哪個才是對的？因為孩子不管怎麼寫，有時對、有時錯？我很困惑...」，沒想到此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，更有神人曝光一招「 1 秒分辨法」，讓其他網友們看完後直呼「真的太強」，留言區蓋起高樓。這位神人指出，其實可以「用台語分辨，簡單又快速」，如果用台語的讀音「的」，發音是「欸」，「得」的台語發音是「尬」，像是「跑得快」、「很美的人」，只要用這方式，就能輕易明白該用哪一個；但也有人提供不會說台語的人可使用的方法，指出「得」後面可加「很」，若不能加就是用「的」。而實際上，根據教育部重編國語辭典修訂本，「得」用在動詞、形容詞後面，表示結果或性狀，「的」置於形容詞、名詞後，表示所屬、所有的關係或形容詞語尾，還有一個「地」則用在副詞之後， 3 個使用的時機不同，像是「跑得很快」、「很快地跑」、「跑很快的人」。（編輯：王柏文）