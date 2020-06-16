唐鳳被酸「髮型落後100年」！釣本尊高EQ神回　全場讚爆

新冠肺炎疫情期間，台灣數位政委唐鳳優異表現，被日媒封為「天才 IT 大臣」廣受外界關注。不過，近日在 PTT 女孩版有網友提到，一篇有關唐鳳自曝國中輟學原因的報導，認為「課本的知識落後 10 年」，卻遭網友留言反酸「你的髮型落後 100 多年」，貼文立刻引發熱議，竟釣出唐鳳本人高 EQ 回應。
原 PO 提到，看到網上有一篇新聞，報導唐鳳自曝國中時輟學的原因，唐鳳表示當時網路剛出現，許多頂尖學者在網路分享知識，而課本的知識卻落後 10 年，認為最重要的是該如何看待「終身學習」。豈料，底下卻有網友拿唐鳳的髮型開玩笑，狠酸「嚇到吃手手，你的髮型落後 100 多年，清朝人？」
貼文竟火速釣出唐鳳本尊高 EQ 回應「沒有投入選舉的打算，也沒有聽說職務有調動。感謝具體建議，防疫期間確實沒空造訪『好剪才』（髮廊），下周來改造型。」
網友看完紛紛狂讚「推唐鳳本人風度」、「唐鳳大大，不用浪費時間回覆酸民啦」、「推本人，足見高度跟素質的差異」、「到底是頭殼下的東西重要還是頭上的？素質差異還真明顯」、「是本人！期待新造型」。（編輯：賴詠璿）
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