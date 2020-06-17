選好離手！最喜歡吃哪種食物？測出你的「潛在性格」

環遊世界是許多人的夢想，而吃遍各國美食也是不少人夢寐以求的事，不過你知道嗎？從喜歡吃的東西其實也能看出一個人的個性喔！根據 Look Pretty 報導，上圖中有 4 種食物，請挑選出自己最愛吃的食物，答案將神解你的「潛在性格」。





結果分析





A. 雞塊：多脆多汁多滋味





活潑熱情的你，很能夠融入群體生活，你生性善良又溫和，喜歡幫助別人，因此大家都很喜歡跟你當朋友，且與你認識越久，會越喜歡你。





B. 牛肉麵 ：越辣越過癮





在團體中，你是屬於有點叛逆的角色，自信且標新立異，這樣的你很適合成為傑出的藝術家、科學家，但有時候太過自以為是，會讓人有不好的觀感喔！





C. 海鮮大餐 ：豪邁豪享受





你很溫馴，就像隻小白兔、小綿羊一樣，不過同時你也是個很脆弱的人，很容易因為別人的一句話受傷，也非常害怕寂寞，不喜歡一個人待著，你需要的是不遷就別人，給自己一個衝動，做你想做的事。





D. 蛋糕：甜進你心裡





愛吃甜蜜蛋糕的你，有著憤世嫉俗的一面，在別人看來可能是性情孤傲，但其實你只是對社交活動較缺乏興趣，懶得禮尚往來。這樣的你很真實，但也很容易得罪人，不過你有能夠成就大業的特質，因為你完全無法接受落後別人，對於成功願意努力經營。（編輯：許苡晴）



