翻開3歲兒聯絡簿！老師「2句評語」母崩潰　1.3萬人笑炸

▲一位母親在臉書社團《爆怨公社》分享， 3 歲兒子去上幼兒園，回家翻開聯絡簿卻驚見老師 2 句評語，崩潰直呼「我花那麼多錢讓你上幼兒園，不是讓你這樣去耍老師的啊」。（圖／翻攝自爆怨公社）

小孩天真無邪，思想有時卻古靈精怪，令家長又氣又好笑！一位母親在臉書社團《爆怨公社》分享， 3 歲兒子去上幼兒園，回家翻開聯絡簿卻驚見老師 2 句評語，崩潰直呼「我花那麼多錢讓你上幼兒園，不是讓你這樣去耍老師的啊啊啊」，貼文曝光隨即引發 1.3 萬網友按讚回響。該母親提到， 3 歲的孩子去上幼兒園回家，她翻開聯絡簿查看幼兒健康紀錄和老師評語，只見孩子飲食、健康、排便良好，除了入睡較晚之外沒有其他異狀。不過，幼兒園老師卻在聯絡事項的空格寫下 2 句評語「一直跑出去玩溜滑梯，都會假裝要去尿尿！」母親一看崩潰直呼「孩子…你才 3 歲…我花那麼多錢讓你上幼兒園，不是讓你這樣去耍老師的啊啊啊」，並笑稱「完全遺傳自爸爸的神基因先說，並不是把過錯推給老公，而是他剛剛自己承認小時後也都幹這種事」。貼文曝光讓網友們全笑翻，短短半天時間即吸引逾 1.3 萬人次點讚，紛紛回應「我女兒幼稚園時也是假裝尿尿，然後跑去找廚房阿姨吃東西」、「我以前也會藉由尿尿的藉口偷偷跑回家」、「小朋友很聰明，懂得找方法達成他想做的事啊，不過還是提醒孩子，送去上課學習團體生活」、「我小時候會在快下課的前 10 分鐘說要去廁所，然後就去盪鞦韆了」、「這孩子有前途」。（編輯：賴詠璿）