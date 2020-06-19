美國房價超低？台人一看全哭了　在地人反揭「恐怖關鍵」

▲有網友在 PTT 八卦版提到美國房價，無意間看到有游泳池的大房子僅售 50 萬美金，認為台北郊區根本找不到這樣的價位，貼文立刻引發熱議，許多網友卻紛紛點出背後關鍵。（圖／翻攝自 PTT ）

台灣市區的房價偏高，許多民眾花大筆積蓄、扛房貸買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。不過，近日有網友在 PTT 八卦版提到美國房價，無意間看到有游泳池的大房子僅售 50 萬美金（折合新台幣約 1480 萬元），認為台北郊區根本找不到這樣的價位，貼文立刻引發熱議，許多網友卻紛紛點出背後關鍵。原 PO 表示「欸美國房價太便宜了吧！」提到無意間看見美國房子拍賣價格，「發現好便宜喔！拍賣的房子有 10 幾萬美金起跳的，還有游泳池，最貴最大 50 萬美金，而這個物件實際賣可以賣到 70 萬美金（折合新台幣約 2070 萬元）」，地點位在美國亞利桑那州鳳凰城，不禁苦嘆「台北郊區根本找不到這麼便宜的房子」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「美國地大啊」、「地廣人稀，怎麼比」、「你看香港再看美國就知道了，而且美國很多透天厝」、「真羨慕」。不過，許多網友表示「你要不要順便比一下稅金跟養護成本」、「你可以看一下美國每年的持有稅」、「持有稅很高，很多美國人工作一沒有就得賣房子」、「持有成本太高，沒辦法囤」、「稅很可怕」；也有網友指出「美國主要城市的房價較高」、「美國東西岸大城房子也很貴啊」。（編輯：賴詠璿）