嘉義吃肉圓嚇歪！在地人曝「必加一味」哭喊：北部沒人懂

▲一名網友在 PTT 八卦版提到，到嘉義玩的時候吃肉圓，一嚐卻發現嘉義肉圓竟加了美乃滋，照片曝光之後立刻引發全場熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

雖說台灣腹地比起其他國家相對狹小，南北地區仍存在著些微的飲食口味及文化等差異。近日，一名網友在 PTT 八卦版提到，到嘉義玩的時候吃肉圓，一嚐卻發現嘉義肉圓竟加了美乃滋，照片曝光之後立刻引發全場熱議。原 PO 以「嘉義的肉圓為什麼要加美奶滋？」為題，貼文提到近日到嘉義遊玩，聽當地的朋友表示，嘉義人很喜歡吃美奶滋，甚至連肉圓也可以加美奶滋，不禁好奇詢問廣大鄉民「覺得肉圓加美奶滋會好吃嗎？」並附上一張嘉義肉圓的照片，畫面中可見，肉圓上除了一般各地常見的肉圓醬料之外，還被淋上一大匙白色的美乃滋。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「恐怖圖古古怪怪」、「這看起來像甜點」、「跟台南都要加糖一樣啊」、「我之前在嘉義念書，打死不吃涼麵和肉圓」、「這是真的嗎？」對此，許多在地網友出面解惑「那是白醋」、「嘉義的美乃滋不是說跟市面的不一樣，比較酸」、「涼麵也加」、「我嘉義人，茭白筍、蘆筍、竹筍、過溝菜蕨，全部都可以加」、「就是日據時代日本老師傅留下來的食譜寫上白醋」、「嘉義都講白醋啊，去北部講沒人聽懂」；事實上，嘉義人稱該醬料為「白醋」，據傳是創始人在教導的日本師傅留下的紙條上，看到只剩「白」、「醋」兩字，因此稱之為白醋。（編輯：賴詠璿）