智慧防疫再升級！　台團隊打造MAC模組化病房驚豔國際

The China Post報導，COVID-19新冠病毒疫情肆虐全球之際，台灣研發設計公司MINIWIZ小智研發剛宣布與輔仁大學附屬醫院創新中心，台灣經濟部和台灣設計研究院（TDRI）合作，推出了MAC模組化病房。
其設計為移動式可以在短時間內運輸至所需地點，並可在24小時內快速組裝，不受地點限制，同時解決區域性醫療資源短缺、分配不均等問題。
負壓隔離房牆體還採用了納米塗層的再生鋁，配合紫外線自潔系統，可殺滅99.99％的細菌。
考慮到環境因素，病房將大部分採用鋁罐，塑料瓶等環保材料建造。在病房內有智能燈，吸音牆板和舒緩的藝術品，幫助減輕病人的壓力。
據報導，MAC WARD模組化病房目前將於輔仁大學校內醫院12樓建置建置43床，預計11月啟用，未來也計畫持續擴建模組化病房。
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