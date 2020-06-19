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智慧防疫再升級！　台團隊打造MAC模組化病房驚豔國際

The China Post/綜合報導-2020-06-19 21:25:48
▲台灣團隊攜手打造「MAC模組化病房」（圖｜Taiwan Design Research Institute (TDRI)台灣設計研究院提供）
The China Post報導，COVID-19新冠病毒疫情肆虐全球之際，台灣研發設計公司MINIWIZ小智研發剛宣布與輔仁大學附屬醫院創新中心，台灣經濟部和台灣設計研究院（TDRI）合作，推出了MAC模組化病房。

其設計為移動式可以在短時間內運輸至所需地點，並可在24小時內快速組裝，不受地點限制，同時解決區域性醫療資源短缺、分配不均等問題。

▲台灣團隊攜手打造「MAC模組化病房」（圖｜Taiwan
▲台灣團隊攜手打造「MAC模組化病房」（圖｜Taiwan Design Research Institute (TDRI)台灣設計研究院提供）
 

負壓隔離房牆體還採用了納米塗層的再生鋁，配合紫外線自潔系統，可殺滅99.99％的細菌。

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▲ ▲負壓隔離房牆體還採用了納米塗層的再生鋁，配合紫外線自潔系統，可殺滅99.99％的細菌。（圖｜Taiwan Design Research Institute (TDRI)台灣設計研究院提供）
 

 

考慮到環境因素，病房將大部分採用鋁罐，塑料瓶等環保材料建造。在病房內有智能燈，吸音牆板和舒緩的藝術品，幫助減輕病人的壓力。

據報導，MAC WARD模組化病房目前將於輔仁大學校內醫院12樓建置建置43床，預計11月啟用，未來也計畫持續擴建模組化病房。

▲在病房內有智能燈，吸音牆板和舒緩的藝術品，幫助減輕病人的壓力。（圖｜Taiwan
▲在病房內有智能燈，吸音牆板和舒緩的藝術品，幫助減輕病人的壓力。（圖｜Taiwan Design Research Institute (TDRI)台灣設計研究院提供）
 

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※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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