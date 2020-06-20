車能烤熟雞蛋？一實測「成品曝光」全暴動：根本日本同款

▲一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，想試看看這麼高的溫度，車子裡面放雞蛋是不是可以煮熟，成品曝光意外引發全場網友暴動。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

▲一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，想試看看這麼高的溫度，車子裡面放雞蛋是不是可以煮熟，成品曝光意外引發全場網友暴動。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）

近日全台天氣都十分炎熱，民眾外出走沒幾步路就汗如雨下，尤其是在太陽底下停放的汽車，若經過長時間曝曬，車內溫度更已經超越人體所能負荷。近日，一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，想試看看這麼高的溫度，車子裡面放雞蛋是不是可以煮熟，成品曝光意外引發全場網友暴動。原 PO 表示，這幾天的天氣相當炎熱，看到有網友提到，放在車子裡面的塑膠筆都被曬彎，便靈機一動，想試看看這麼高的溫度底下，車子裡面放雞蛋是否可以煮熟。於是在中午 12 點 30 分放兩顆雞蛋在鐵碗內，置於車內擋風玻璃底下，下午 4 點 30 分拿出，打開之後剝殼，發現整顆蛋已經煮熟。原 PO 指出，若要蛋黃不要太熟的話，時間可能要再短一點，隔日改由中午 12 點 30 分，放到下午 3 點 15 分，一剝開蛋殼驚呼「結果很滿意！蛋黃 QQ 的，根本就是在日本超商買的蛋，好吃」。畫面中可見，原 PO 將半熟蛋倒入碗內再淋上醬油，模樣令眾人看得垂涎三尺。貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「溫泉蛋欸」、「我以為是測試車內到底有多熱，原來是美食教學啊，我都搞錯了」、「蛋糕烤起來」、「這很可以，加在拉麵裡很對味！」「聰明，省瓦斯」；此外，也有網友建議「要蓋黑布，蛋殼吸熱太慢」。（編輯：賴詠璿）