超準！直覺選出一株幸運草　揭曉你的「夏日戀曲」桃花運

炎炎夏日讓人特別想去海邊談一場暢快淋漓的戀愛！這次的測驗題目很簡單，上圖四株幸運草當中，憑直覺挑一株看起來最喜歡的，你會選擇哪一株呢？你的答案將揭曉你今年夏日的「戀愛運勢」，到底有沒有機會與心上人一起玩水吃冰呢？趕快來看看吧！你是一個不太主動、比較慢熱的人，即便內心對愛情十分渴望，但也很少主動出擊去結識異性。因此，你的姻緣出現的時間恐怕至少要在半年到一年之後，甚至更久。你認為經營戀愛和婚姻是一個比較花費精神的事情，你更傾向將注意力用於打拚事業。有上進心固然值得嘉許，但是在兩性關係中也不要一味被動，記得多主動出擊，大膽展示自己的優點，那麼你才有機會很快吸引到志趣相同、情投意合的另一半。你是一個善解人意的暖男或暖女，有著相當不錯的好人緣，而且就在這些好友之中，其實不乏你的暗戀者！只不過因為你平常的溫暖和開朗，讓他們也很難確定你究竟有沒有超越友誼之上的好感，因而不敢輕舉妄動。只要你靜下心認真想一想，梳理一下自己的感情，也許你會意外的發現，原來意中人一直就在身邊！所以，你的好姻緣就出現在你豁然開朗的下一秒！不出意外的話，你應該單身很久，且已經習慣一個人...你獨立果斷、自立自強，擁有出色的個人能力和堅韌的性格。你是一個內心豐盛的人，哪怕只有獨身一人，精神世界也絲毫不會貧乏。你對談戀愛興趣索然，比起愛情，你更容易從充實忙碌的工作，或者愉快新奇的旅行中獲得滿足感。所以，你的好姻緣恐怕至少要兩年之後了。你是一個外向活潑的人，無論對工作還是感情，你都是十足十的「樂天派」。比起那些被動等待緣分的人，你更加相信好的愛情和事業一樣，需要自己去爭取和把握。這種正面的心態在兩性關係中其實是最積極健康的，可以預見，你的桃花運即將猶如洪水一般，滔滔不絕！也許多則一個月，少則一星期，你的好姻緣已經在快馬加鞭趕來的路上啦！（編輯：倪浩軒）