▲天氣爆炸熱！你覺得做什麼事最消暑？測你是「哪種戀人」。（圖／翻攝自Look Pretty ）

隨著氣溫越來越高，天氣一天比一天熱，體感溫度真的逐漸母湯...而根據 Look Pretty 報導，在這種熱到不行的 moment，你覺得「游

答案將測出你是哪種類型的「戀人」。

結果分析

泳」、「吹冷氣」、「靜坐」還是「吃冰」能讓暑氣消退得最快呢？

1. 游泳





選擇游泳的你，遇到喜歡的人，你的世界就充滿了他的影子，無法再思考其他事，心甘情願被套牢，做個百依百順的小綿羊。你會馬上開始構築兩人的未來生活，或許才剛交往 2 星期，但你卻已預想將來要有幾個寶寶？和對方婚後要定居在何處？迫不及待要跳入婚姻的牢籠，動作快得讓大家很是吃驚！





2. 吹冷氣





選擇吹冷氣的你，很容易對人動心，遇到不錯的對象，心波馬上漣漪蕩漾。可是你也不過是心裡想想罷了，遲遲不敢行動，雖然心中「哈」得要死，但臉上仍表現出一副漫不在乎的樣子。或許對方有點察覺，不過礙於你的心還不定，兩人就只好不停打高空，死撐著等對方先開口，你在大家眼中是個傲嬌系的難懂情人。





3. 靜坐





選擇靜坐讓「心靜自然涼」的你，對於感情，一直不瞭解自己到底在想什麼，每次都很投入於感情中，但總是讓自己傷身又傷心，帶著疲憊絕望的心情，回家療養。心裡的傷痊癒得很慢，所以一次又一次的戀愛，你都會事先審慎考慮，等到確定後才會展開接受，而每一次也都是很認真的。





4. 吃冰





選擇吃冰消暑的你，對於每段感情都能來去自如，分手也分得乾脆俐落，對方在別離後還會非常想你，但你就像風一樣，讓人捉摸不定，又目眩神迷，真是個危險的戀人。（編輯：許苡晴）



