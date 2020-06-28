公職薪水真的太低了？眾人揭露「致命問題」：根本屎缺啊

▲網友提問，公職薪資感覺太低了？（圖／翻攝 PTT ）

公職普遍被認為是「鐵飯碗」的工作，不少人為了考取公務人員，不惜花上好幾年時間也要成功得到機會。不過，就有網友好奇，公務員替國家、民眾服務，為何薪資卻仍然低呢？對此，就引來許多人曝光原因。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示公務人員替國家做事、替民眾服務，且工作內容也並非相當輕鬆，但他卻疑惑發問「為什麼國家開的薪水這麼低阿？在台北工作也沒補助，為什麼公務人員薪水這麼低阿？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中許多人就指出公務人員比較不求專業能力，也因此薪資不太高，直言「公務員只要會發包就好了，連審查的專業都沒有」、「爽是中高層吧！事情還不都基層在做，然後現在又喜歡外包，只剩蓋章的功能」、「沒有競爭力的東西，錢夠生活就好了」、「本來就很少...還一堆屎缺，然後外面人都以為很爽」、「公務員大多的工作，高中畢業都能做，薪水要那麼高要死」。不過，就有鄉民點出不同看法，表示「公務員做二十年，五十歲就一百萬，然後不用擔心中年失業，哪裡不好」、「手機月租有優惠，辦卡貸款都有優惠，而且不會被裁員，老闆不會烙跑，薪水預先領」、「基本上就 cp 值和福利比外面好吧」、「以能力來說公務員薪水超高」。（編輯：陳雅雲）