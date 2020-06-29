送餐不順太鬱悶！女客開門「超暖一舉動」　外送員心動了

▲原 PO 收到女客人贈送的飲料。（圖／翻攝 Dcard ）

▲一名女外送員，分享自己遇到的暖心顧客故事。（圖／翻攝 Dcard ）

近年來外送平台崛起，不少人看中商機，紛紛轉往成為外送員。不過，就有女網友指出，自己連日來送餐時都不太順利，因此讓她心情相當鬱悶。然而，某次外送卻遇到一名善良客人，其貼心向原 PO 送暖，讓她十分感動。日前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己連續好幾天送餐都不太順利，讓她感嘆直言「我很容易越送心情鬱悶，主要是覺得自己很笨拙和抗壓性低」。不過，某日原 PO 送餐到一位美髮業的女客人家，對方拿到餐點後，卻贈送她一杯手炒黑糖鮮奶，更直言「我知道你們做這一行的很辛苦很熱，這杯請妳喝」。當下原 PO 十分感動，更不斷微微鞠躬感謝女客人。原 PO 坦言，自己一直以來，工作時都只敢喝冰開水，就算買飲料也都盡量控制在 40 元內。對於遇到這樣的暖心顧客，她也感動直呼「真的很開心也很感動！是個心地善良的天使系小姊姊，也曾經被店家請過飲料。相信我，每個外送員所說出的謝謝都是最真心的，遇到這種事情，真的會一掃前幾天的陰霾」。貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「小小的舉動 散發出暖暖的人情味。很懂這感覺，畢竟我也是在太陽下工作的」、「這才是台灣人該有的人情味，好久沒看到這類的故事了」、「每次被店家請喝飲料或是小點心，不然就是店員對我們說一句辛苦了，真的會覺得心很暖」。（編輯：陳雅雲）