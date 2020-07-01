租屋驚見靠近雙捷運爽翻？行家揭「暗黑真相」：很會騙欸

▲網友討論租房鄰近雙捷運的條件。（圖／翻攝PTT）

不少人中南部的學子在高中畢業之後，就會選擇離開家鄉到北部讀大學，接著畢業後就定居就業，其面臨到的通常是租房的問題，加上不少人沒有自己的摩托車或汽車，通常會找鄰近捷運的房子承租。近日，就有網友討論「雙捷運是不是代表離捷運站很遠啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「不知道各位怎麼定義距離捷運站很近這件事情，宣稱雙捷運的出租屋，根本很多都是唬爛的，離兩個捷運站都很遠，卡在中間走去哪都很尷尬，然後房東宣稱的路程通常都會比較長，十分鐘說五分鐘，十五分鐘說十分鐘。」貼文一出，網友紛紛回應「有些是在捷運交會站，有些就像你說的都很遠」、「我覺得一半一半啦，有些雙捷運真的就卡中間」、「當年我們家是 4 捷運站，結過每個都離 1km 左右」、「我一直以為雙捷運指的是在兩條路線的交會點，後來發現是兩站之間，快笑死」、「捷運站路程這個真的很會騙欸，真的十分鐘都說五分」、「雙捷運真的會這樣，卡中間的...」。而《 NOWnews 》也採訪到北漂六年的呂小姐，她表示，每年都在搬家的我，遇到的房東真的有好也有壞，曾經搬到信義區，房東打雙捷運，結果一去看房發現在吳興街超裡面的巷子，一問房東說捷運在哪，他說象山跟世貿阿，瞬間大翻白眼，因此看到鄰近雙捷運不用高興太早，還是先實地勘查比較重要。（編輯：張嘉哲）