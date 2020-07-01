美國疫情真擋不住？「三個月變化圖」曝　全場看傻：太扯

新冠肺炎造成國際大流行，全世界確診病例數已經超過 1000 萬人次，其中疫情最嚴重的美國總確診人數已經逼近 270 萬人，近日，就有網友將美國三月以來，每週每 10 萬人確診病例分佈圖製作出來，引發不少討論。
原 PO 在 PTT 貼文指出「 Reddit 上面有人製作圖表，內容是美國各州從三月起至今，每十萬人口新冠肺炎確診人數的動態圖表，很明顯疫情真的一路往南移，最後都集中到美國南部去了，到底是啥情況？」
只見圖表，一開始三月的時候，多數都是集中在美國東部一帶，原本只有紐約淪陷，後來擴及到整個紐約州都相當嚴重，隨著時間變遷，南部地區也遭疫情侵入，且狀況相當嚴重，幾乎全部的州感染人數都超過 20 萬人以上。
而貼文一出，不少人看完圖表表示「這根本已經全境擴散」、「難怪美國疫情擋不住啊，這規模太扯」、「南部那一區超可怕，都破 20 萬」、「擋不住不是沒道理的，這感染人數太多了」、「今天看美國確診 268 萬吧，太扯了」、「全境擴散啊，只差西北地區吧」。
而對於如此嚴重的疫情，美國國家過敏和傳染研究所所長福奇（ Anthony Fauci ）表示，美國在應對新冠肺炎流行病疫情上方向錯誤，並沒有辦法完全控制住疫情，他警告，如果不能控制疫情，感染數可能會增加兩倍多，若民眾繼續不負責任的行為，美國每天可能新增 10 萬例新冠肺炎感染病例。
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