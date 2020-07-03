載女友騎萬壽路！「恐怖機車」狂跟　結局發毛：真的很陰

▲一名網友在臉書社團《靈異公社》分享一段騎車行經萬壽路的恐怖經驗，貼文曝光意外釣出一票網友共鳴，引發廣大回響。（圖／翻攝自靈異公社）

隨著農曆 7 月的腳步將近，鬼故事、夜遊、靈異話題再度跟著浮上檯面；而日前有網友在 PTT 提到全台一些很陰的路段，其中「萬壽路」遭許多網友點名。 2 日上午，一名網友在臉書社團《靈異公社》分享一段騎車行經萬壽路的恐怖經驗，貼文曝光意外釣出一票網友共鳴，引發廣大回響。原 PO 表示，從小就因為八字輕，所以常碰到好兄弟，記得在幾年前住在桃園，女友住在新莊，有天放假女友來桃園找他，半夜從桃園騎車送女友回新莊，外面下著雨，他反穿著雨衣載著女友往新莊的方向騎。當時他剛從東部上去北部工作約半年左右，對路線並不熟悉，只知道從桃園往新莊就要走萬壽路，並稱「當時我跟女友就是走這條去新莊，知道這條路的人應該都知道這條路上山前會分成兩條路，最後下山後兩條路又合成一條路，當時往新莊我選擇騎左邊那條萬壽路」。路途中，女友在後座睡著，正當原 PO 騎到下坡路段時，恐怖的事情發生了，當他在過某個左彎的時候，清楚的看到右前方有一團白霧，從右往左的移動方式往車頭前衝出來，「我以為只有我看到，沒想到我女友抱著我的雙手顫抖了一下」，原 PO 開口問「你有看到嗎？」女友回應「嗯有！可能是有人在燒垃圾吧！」他們繼續往前騎，又過了兩個彎，原 PO 聽見後方有台摩托車跟在他後方，一開始沒理會，卻有被跟很緊的感覺，於是放慢速度靠邊，想要讓對方超車，但他一看後照鏡，卻完全沒看到有任何車燈，可是摩托車的聲音非常清楚就在後方，「清楚到甚至用聽的就可以感覺那是一台破破爛爛的 X 爵 125 」，坐在後面的女友也開始感覺不耐煩，回頭看了一眼轉回來瘋狂大哭。原 PO 說「我邊騎車邊安慰她，心裡對著好兄弟說：我只是路過，沒有其他打擾的意思，如果小弟我打擾到您，小弟對您說聲對不起，小弟我不是故意的」，但是那台車依舊跟著，當時天雨路滑又不敢加快速度，只好在心裡默唸著南無阿彌陀佛，當他騎到快到兩條路的交接處時，後面那台摩托車的聲音竟明顯加速騎到他的左手邊，原 PO 往左一看，嚇得直呼「我跟祂的距離非常非常的近」，兩台摩托車把手約只有 10 公分距離，「那台車的車頭已經爛光光了，椅墊也都不見了，整台車就像報廢車一樣，恐怖的是沒看到人在騎！當我轉頭看路，想再仔細回頭看那台車時，短短的一秒鐘，那台摩托車不見了」。送女友返回新莊之後，早上 7 點多原 PO 又騎回萬壽路，他改走另一條路回去，「就在我剛騎進山路沒多久，看到了另一邊山路一堆警察跟救護車，而倒在地上的摩托車就是那台 X 爵 125 」。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「那條路真的很陰」、「想當年，每次經過都怪怪的」、「之前同事叔叔也在那邊遇過鬼拉車，結果人摔出去，還好只有皮肉傷」、「尾牙續攤回家，遇過往新莊路段最後大彎道，圍牆站一個白衣長髮女」；不過，也有網友表示「我有靈異體質，但走那兩條路沒看過也沒感覺有涼意，最好別來找我，我一定挫賽」。（編輯：賴詠璿）