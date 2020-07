拒服務「無口罩妹」遭公審！民眾1行為狂挺店員：做得好

▲有更多的網友想要給予藍尼小費來鼓勵他,希望他不要因此而受到打擊,甚至更熱心的創辦了一個募款網站。(圖/翻攝自《 gofundme 》)

▲藍尼對此也在自己的臉書上表示感謝,他自己將會利用這筆收入一圓自己的夢想。(圖/翻攝自當事人臉書)

2019 新型冠狀病毒(COVID-19)疫情肆虐全球,台灣在防疫方面做得相當亮眼,不過在一些國家可能都還是「正在防疫中」,近日在國外就發生一起因為女性顧客沒戴口罩防疫,而遭到男店員拒絕服務的事件,事情發生後,大量的民眾紛紛力挺男店員,更是發起了「募捐」,引起熱議。根據外媒報導,在美國加州的一位星巴克的咖啡師藍尼( Lenin Gutierrez )在上班的時候,一位名叫安珀( Amber Lynn Gilles )的女顧客因為沒到口罩而遭到藍尼阻攔,沒想到事後安珀惱羞成怒,敬悼社群網站臉書上面 PO 出藍尼的照片公審,「來見見這位星巴克的藍尼,他因為我沒有戴口罩所以拒絕服務我,下次我會和警察一起,帶著醫療豁免單再度上門的」,誇張的行徑讓許多網友非常不以為然。因此事件傳開之後,有更多的網友想要給予藍尼小費來鼓勵他,希望他不要因此而受到打擊,甚至更熱心的創辦了一個募款網站「 Tips for Lenin Standing Up To A San Diego Karen 」,而從各地網友們的捐款累積至今,已經超過了 10 萬美元(約新台幣 300 萬元),藍尼對此也在自己的臉書上表示感謝,他自己將會利用這筆收入一圓自己的夢想,同時更一張紙上寫下了「謝謝各位的小費,保持安全」。而星巴克的發言人則聲明表示,他們希望每位進入到店裡的顧客都能受到良好的款待,但也要請求各位顧客請遵守公共衛生官員所建議的安全規章,包括進入店內需要配戴口罩等。網友們看完後紛紛留言表示「星巴克業績多一成,他該加薪了」、「在台灣不管他對不對,得先出來道歉,然後失業」、「在服務業上真該就事論事」、「防疫真是一點都不能因為這樣就鬆懈啊」。(編輯:王柏文)※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您:因應新冠肺炎疫情,疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施,國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀,請撥打「」專線,或「」,並依指示配戴口罩儘速就醫,同時主動告知醫師旅遊史及接觸史,以利及時診斷及通報。