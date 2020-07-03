拒服務「無口罩妹」遭公審！民眾1行為狂挺店員：做得好

2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球，台灣在防疫方面做得相當亮眼，不過在一些國家可能都還是「正在防疫中」，近日在國外就發生一起因為女性顧客沒戴口罩防疫，而遭到男店員拒絕服務的事件，事情發生後，大量的民眾紛紛力挺男店員，更是發起了「募捐」，引起熱議。
根據外媒報導，在美國加州的一位星巴克的咖啡師藍尼（ Lenin Gutierrez ）在上班的時候，一位名叫安珀（ Amber Lynn Gilles ）的女顧客因為沒到口罩而遭到藍尼阻攔，沒想到事後安珀惱羞成怒，敬悼社群網站臉書上面 PO 出藍尼的照片公審，「來見見這位星巴克的藍尼，他因為我沒有戴口罩所以拒絕服務我，下次我會和警察一起，帶著醫療豁免單再度上門的」，誇張的行徑讓許多網友非常不以為然。
因此事件傳開之後，有更多的網友想要給予藍尼小費來鼓勵他，希望他不要因此而受到打擊，甚至更熱心的創辦了一個募款網站「 Tips for Lenin Standing Up To A San Diego Karen 」，而從各地網友們的捐款累積至今，已經超過了 10 萬美元（約新台幣 300 萬元），藍尼對此也在自己的臉書上表示感謝，他自己將會利用這筆收入一圓自己的夢想，同時更一張紙上寫下了「謝謝各位的小費，保持安全」。
而星巴克的發言人則聲明表示，他們希望每位進入到店裡的顧客都能受到良好的款待，但也要請求各位顧客請遵守公共衛生官員所建議的安全規章，包括進入店內需要配戴口罩等。網友們看完後紛紛留言表示「星巴克業績多一成，他該加薪了」、「在台灣不管他對不對，得先出來道歉，然後失業」、「在服務業上真該就事論事」、「防疫真是一點都不能因為這樣就鬆懈啊」。（編輯：王柏文）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。