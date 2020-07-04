為何三倍券很多人想拿紙本？知情人笑揭4關鍵：傻傻的

▲行政院於日前宣布「振興三倍券」方案，擬定民眾將用一千元可換購三千元的振興券。（圖／行政院提供）

▲最多人認為會想拿紙本三倍券的 4 關鍵在於「普及」、「用途廣」、「優惠多」和「可集資」。（示意圖／記者洪佳伶攝）

行政院推出的「振興三倍券」於本月 1 日開始開放實體預購及數位綁定，第一天上路就有 176 萬人預訂成功。對此，就有網友在網路上表示疑惑，「為何三倍券很多人想拿紙本？」沒想到就有知情人揭露 4 點關鍵直言「真的傻傻的」，引起熱議這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為何三倍券這麼多人想拿紙本？」的文章表示，「都 2020 了，用行動支付才稱得上現代人，再不濟也有信用卡或電子票證可以用，為何三倍券這麼多人想拿紙本？有沒有八卦？」此篇文章一發出，立刻引起網友論戰，甚至更有民眾揭露 4 點關鍵差異，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言「才有真正領到的感覺啊」、「紙本不會被綁定，可以...嘿嘿嘿」、「用途還是比較廣，如果沒有計劃消費，紙本使用範圍比支付信用卡好多了」、「去吃小吃可以用，一堆沒有電子支付的，不會那麼搞肛」、「信用卡有的地方還收 3％ 」、「聰明人才拿紙本，一定會有商家拼超級優惠」、「傻了才綁卡，一堆店家回饋破千」、「紙本最自由彈性不受限制」、「當然是紙本，很多商家特別的優惠方便，而且我覺得之後的優惠會比電子好」、「紙本可以合併購買啊！你可以一家人買一起買一樣東西」。而綜合網友意見，最多人認為會想拿紙本三倍券的 4 關鍵在於「普及」、「用途廣」、「優惠多」和「可集資」，是行動支付和信用卡綁定做不到的，因此導致想領紙本的意願才會比較大，雖然數位綁定回饋金額在起步贏過紙本三倍券，但難保在 7 月 15 日正式發放使用後，紙本獲得店家的優惠說不定更多，到時才能分出勝負。（編輯：王柏文）