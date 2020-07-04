機車反停在停車格更方便？通勤族揭2優勢：聰明用路人

▲機車反停。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》）

汽車在停車的時候會有「倒車入庫」，那機車實際上是否也可行呢？因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「機車反停在停車格更方便嗎？」沒想到此篇文章一發出，立刻引起許多通勤族議論紛紛，揭露了這樣做的 2 點優勢，直呼「這才是聰明用路人」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「把機車倒過來停的都什麼人？」的文章表示，「在路旁的機車停車格， 99% 都是車頭朝向人行道、車尾（車牌）朝向馬路，但總會有一兩台是倒過來停，車尾朝人行道、車頭朝馬路，跟停車倒車入庫一樣，會這樣停的都什麼人？」此篇文章一發出，立刻引起網友論戰，甚至更有通勤族揭露 2 點優勢，留言區蓋起高樓。通勤族認為，機車反停的優勢在於「有足夠的停車、牽車空隙」和「好將機車牽出」，「後照鏡 不會卡到」、「路面通常向外低傾，所以重機如車頭朝外，要離開時不容易。但如果車頭朝路中間，離開時靠本身動力就可以輕鬆克服路面傾斜度」、「這樣才正確且安全」、「聰明的人」、「這種停法不僅騎出去時方便，又因為道路就在視線正前方，也較容易查看路況，安全性比現在大多數的停法還高」。實際上，機車需按「順行方向」停車，根據《新北市政府處理機器腳踏車停放及停車位設置要點》，對於機車停放於停車格，並無規定車頭應當朝內或朝外，僅規範停放於騎樓內，後輪應與建築線標齊；《臺北市機器腳踏車及慢車停放規定》也無對於機車停放停車格，車頭應向內或向外，僅規定機車停於騎樓內，車頭須向內，後輪後緣應與建築線標齊。（編輯：王柏文）