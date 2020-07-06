女友上駕訓班突被要LINE！「真相一曝光」眾驚：必加不可

▲一名網友指出，自己女友上駕訓班卻被要求加 LINE 。（圖／翻攝 PTT ）

不少人成年後為了考取駕照，都會選擇報名駕訓班接受教導。不過，就有網友指出，自己的女友前陣子到駕訓班上課時，沒想到卻被要了聯絡方式，讓他緊急求助「這有問題吧？」對此，就引來過來人曝光真正用途。有一名網友於 PTT 八卦板上發文，表示自己的女友到駕訓班，但教練卻突然加了女友的 LINE ，對方解釋「這樣比較好排課，臨時有事也可聯絡」。但這樣的狀況，就讓原 PO 不解發問，「可是 10 幾年前時，我去駕訓班學開車，也沒教練跑來加我即時通或 msn 啊！都是上完後約下一堂課的時間，所以這有問題吧？」問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中網友都解釋「正常啦！」，「正常，教練會傳一些資訊」、「正常啊，我弟去也被加，臨時有事不能上課請假好用」、「正常啊！我男的去駕訓班也有加，方便聯絡練車時間」、「很正常啊，就是傳一些駕訓影片，除非他跟你女友聊起來才不正常」、「我之前去學開車也有加啊，就真的聯絡很方便，考到駕照後就沒聯絡了」、「正常阿！有的教練是一致傳轉幾圈的攻略」、「正常，這樣要請假也比較方便，必加不可啦」。另外，也有網友坦言，「正常....教練說一批一批考完就刪了，不然誰是誰都不知道」、「我朋友加的，大頭貼放駕訓班車照，名字還寫 XX駕訓班-XX，這你說想搞事，根本不可能，老闆逼創的吧！笑死」、「我男的都會被加了，教授只是想拉業績」。（編輯：陳雅雲）