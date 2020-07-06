買「北捷月票1280元」搭破萬元太扯？乘客全戰翻：有事嗎

▲網友討論捷運月票的問題。（圖／翻攝PTT）

台北捷運是許多學生、上班族通勤的重要交通工具，為了讓民眾方便搭乘，北捷推出的 1280 月票「吃到飽」的方案，但近日卻傳出有人一個月坐破一萬元，讓台北市長柯文哲都納悶「到底是何方神聖」要求研究搭乘軌跡。對此，就有網友討論「搭破萬元又怎樣，推吃到飽方案還怕別人搭啊？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文表示「柯文哲說有人用捷運在做快遞，感覺不太合理，就算是做快遞好了，有違反規定嗎？你明明就是推出 1280 元、三十天無限次搭乘啊，怎麼還要檢討人家搭太多次，難道無限搭乘是假的？」「如果你不甘心被搭超過三千，就不要打出無限次搭乘的優惠，你就推出 1280 元限制乘坐幾次，這不就解決了？推出吃到飽又說別人吃太多，而且這種政策推出前，不就應該要有心理準備一定有人要這樣嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「真的在鬧阿，推吃到飽又要查人家怎麼用，有事嗎」、「你推吃到飽，是很難懂嗎，吃到飽三個字」、「要推吃到飽就不要在那邊給人家查，當事人多尷尬，這不算隱私？」；不過也有人認為「異常使用查一下還好吧，又沒說要公布姓名或者追帳」、「我覺得調查還好啊...可以視情況做政策調整」、「大數據分析大家乘車的使用率，也是實行政策的一環啊」、「特例該研究不是常識？」至於目前有購買 1280 月票民眾平均搭乘的花費為多少，交通局表示，目前持有月票的乘客平均每月搭乘費約1600元，搭乘費用破萬元是少數，大約是個位數，針對持有月票搭乘費用超過 3000 元的人，有些特例會再進行分析。（編輯：張嘉哲）