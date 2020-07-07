三倍券預購破800萬！「關鍵數據」眾看呆：早知學馬英九

新冠肺炎衝擊國內經濟，我國政府近日推出「振興三倍券」，目前已經開放第一波實體預購及數位綁定，截至目前為止，已經有超過 820 萬人預購完成，其中紙本券佔多數，約有八成。對此，就有網友討論「這麼多人預購紙本券就是狠狠打了政府一巴掌」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「政府費盡心思搞了一堆東西，什麼數位綁定各種的領取方式，自以為很貼心，但多數人民就是不買單，還是用最傳統的領取方式，早知如此，直接學馬英九發消費券可能會被笑，但至少不會被說太複雜，但這是執政黨的心魔我知道。」
「 2020 年了，發個區區兩千塊還怕民眾存起來，我也不曉得該說什麼才好，就問一句，七月十五到年底將近半年的時間，有人會花不到兩千塊的嗎，總之，無論大家覺得這三倍券有沒有用，這本振興經濟的帳，肯定會被做的很漂亮，屆時一定是三倍券優於消費券這樣的結果，我們等著看」。
貼文一出，網友紛紛回應「真不懂怕人民存起來是什麼心態，就算是低收入戶，半年也花超過兩千好嗎」、「消費券=替代消費，三倍券=乘數效應消費，邏輯死亡」、「就 2000 消費券阿，不知道是在吹什麼牛皮」、「數位綁定大失敗從數字完全看出來啊，大家又不是傻子」、「實際上就是兩千的效果，不要再吹下去了」、「不想學馬英九，不想承認這是消費券，這才是三倍券的真諦」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。