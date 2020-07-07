他打開便當驚見內附「神級甜點」！全場讚嘆：第一次看到

▲網友打開便當看到蛋塔，不禁又驚又喜。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

台灣的便當店遍佈街頭巷尾，每到午、晚餐時間往往看到各家便當店大排長龍，深受民眾喜愛。而台式便當也從過去常見的 1 樣主菜和 3 樣配菜，逐漸進化到種類越來越豐富，常常給消費者帶來不少驚喜。有位網友就分享了自己的便當，只見餐盒中竟然放了一個「神級甜點」，讓他直呼「第一次吃到」，網友也紛紛嘖嘖稱奇。有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享了自己的便當照片，照片中可以看見餐盒的配菜十分豐富，除了有作為主食的雞排之外還有 4 樣配菜，而最吸睛的是，在白飯上面放了一個葡式蛋塔，台式便當中出現甜點蛋塔，真的十分特別。原 PO 笑稱「第一次便當吃到有蛋塔的，哪招？」隨後更透露剛好後天生日，「沒蛋糕，蛋塔也不錯」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「這不是肯德基」、「飯後點心都有了，還好沒硬塞一包冬瓜茶」、「驚不驚喜，意不意外」、「感覺賺到欸，下午茶都準備了」、「蛋塔＋白飯蹦出新滋味」、「臭豆腐都能做成披薩了，這算啥」。另也有網友開玩笑吐槽說，「昨天晚上沒吃完當便當菜這樣」、「他一定是買太多肯德基吃不完所以拿來當菜給你」、「我無法接受跟飯菜放一起，蛋撻皮會吸水變濕軟」、「讚耶，但另外裝更加分」。（編輯：倪浩軒）