小學生日記嘆「搬椅子太累」！老師犀利回嗆　眾一看戰翻

▲小學生在日記上抱怨搬椅子太累，沒想到引來老師犀利回嗆。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

▲原 PO 貼文。（圖／翻攝爆怨公社臉書）

國中小學時期，不少學生都會在聯絡簿上生活札記欄位上撰寫日記，向老師分享自己的心情。不過，就有一名女網友指出，友人的小孩在聯絡簿上抱怨幫忙搬畢業典禮的椅子，太累太辛苦。但沒想到老師一看到後，竟給予了超酸評語，讓她十分傻眼。日前有一名女網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示這是自己朋友所發生的故事，指出學校為了訓練寫作，都會請學生在生活札記欄位上撰寫日記，以此抒發心情。而友人有一名小學四年級的孩子，但小孩就在日記上寫道，「今天第一節綜合課的時候，因為昨天晚上在活力館有畢業典禮，所以要我們全班幫忙，到活力館之後，老師居然要我們班椅子，那個椅子快跟我一樣高了，而且還很重，我覺得好累喔。」沒想到老師一看到後，卻憤怒給予評語，「這是全班一起合作的事，大家都有幫忙，老師有休息嗎？如果妳覺得替學校恢復活力館的空間是『不該做』的事，下次我會讓妳休息！」甚至還圈起日記中的「居然」一詞，強調「全班只有妳一個人抱怨！」這樣的狀況，就讓原 PO 看傻直呼，「小學生還在學習階段，用詞錯誤，老師您可以引導他。但您直接用這種犀利的言詞，合適嗎？？？替小孩子心疼。」貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「四年級孩子有時候也會用詞錯誤～這位老師言重了吧！」、「四年級當然是有什麼說什麼，老師的回應就像國中生一樣」、「這老師有問題嗎？小四這樣寫很正常，老師這樣寫很有事」、「老師整個氣噗噗欸」。不過，亦有人提出不同看法，「我覺得老師沒錯啊！小孩從小不教何時教？團體生活一起分工合作的事情很困難？」、「這就是台灣教育會失敗的原因。 家長不教小孩。 沒去跟老師溝通。 就 po 上來是要大家公審老師嗎」、「小孩本來就要導正，而不是一昧維護，團體互相幫忙合作難道不是應該要讓他們學習的嗎？」（編輯：陳雅雲）