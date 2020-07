NOW早報／美國退出WHO！美國人真反應曝　台人驚：不敢信

▲美國因不滿世界衛生組織( WHO )對於新冠病毒疫情因應不當,聲明退出 WHO ,將於明年 7 月 6 日起生效。(圖/翻攝自 ABC News )

美國退出WHO!美國人「真實反應」曝 台人驚:不敢相信





新冠肺炎疫情在全球燒的火熱,美國因不滿世界衛生組織( WHO )對於新冠病毒疫情因應不當,聲明退出 WHO ,將於明年 7 月 6 日起生效,消息曝光之後,美國總統川普及民主黨準總統拜登的推特瞬間湧入不少美國人留言洗版。





聯合國 7 日表示,美國已正式通知聯合國秘書長古特雷斯( Antonio Guterres ),川普正式讓美國退出 WHO 了,對此,拜登在推特便發文提到「當美國致力於加強全球健康時,美國人會更安全,在我擔任總統的第一天,我將讓美國重新加入 WHO 並恢復我們在世界舞台上的領導地位」。





而拜登的推文也被轉至 PTT ,不少台灣人傻眼表示「看完留言發現很多人不支持川普啊...」「不敢相信美國人多數對 WHO 還抱有期待」、「怎麼很像在看台灣今年的選舉一樣,好精彩」、「傻眼..拜登會因為這話聲勢上來?」、「搞得我好亂,美國人到底是對 WHO 什麼態度」、「什麼意思啊..所以美國人支持抵抗 WHO ,但退出不行?」



事實上,先前美國總統川普喊出中止金援 WHO 時,當時在美國論壇 Reddit 掀起網友一片叫好,如今川普正式讓美國退出 WHO ,反倒引發美國人的不滿,也因為此事件,讓今年美國的總統選戰再添一筆變數。



▲拜登在推特表示,若自己上任總統第一天,將讓美國重返WHO。(圖/翻攝拜登推特)





今( 9 )天西南風影響,清晨至上午迎風面的中南部地區及北部沿海地區有局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴,午後在各地山區及大台北、宜花地區有局部短暫雷陣雨,外出記得要攜帶雨具備用;各地氣溫依舊偏高,高溫普遍在 33 至 36 度,特別是大台北盆地、台東、花蓮縱谷及南投近山區平地有局部 36 度以上高溫發生的機率,紫外線指數偏高,外出應留意防曬並多補充水份。





林志玲婚後1年「仙女容顏驟變」 網驚嚇:真心認不出





林志玲與小 7 歲 AKIRA 結婚 1 年多,嫁作人妻的她工作量大減,加上肺炎疫情,已好一段時間沒在鏡頭前露面,近日女神為五月天阿信的潮牌 13 周年慶錄影片道賀,網友看了認不出是志玲姊姊本尊,「只聽出了聲音,差點沒認出來...。」





這段14秒的影片中,林志玲穿戴黑帽、黑衣,臉上化著大濃妝,不停對鏡頭擠眉弄眼,片末還放送飛吻,作足表情,但疑似是美肌效果開太大,她的鵝蛋臉及五官完全「蛇精化」,以往震懾眾人的顏值蕩然無存,令人頗為驚嚇。



許多網友看完影片,紛紛湧入留言區,「卧槽這是林志玲嗎」、「真心認不出來」、「是我臉盲嗎?怎麼感覺不像志玲姐姐」、「完全沒認出來,我以為她走著走著會走到林志玲身邊,沒想到視頻就這樣結束了」,並點出是特效害偶像變臉,「美顏相機的鍋」、「這..是哪個美顏相機?出來挨打」、「姐姐,下次不用開美顏了,你不開更好看哦」!



▲林志玲在動態影片中面相怪異。(圖/STAYREAL微博)

影/松山機場推「偽出國」 登上瑞典頭條新聞





由於受到新冠肺炎疫情的肆虐,邊境管制並未完全解除,旅遊業首當其衝受到衝擊,擾亂民眾出國計畫,松山機場舉辦「出入國境體驗活動」,安排民眾實際體驗出入境、登機等出國流程,此活動推出更登上國際媒體頭條,讓在台外國人誤認為是詐騙新手法。





松山機場於 6 月 10 日在臉書粉絲專頁公布活動內容後,許多民眾搶著報名參加,最後開放 60 位幸運兒體驗偽出國,活動分為三梯次,分別是 7 月 2 日的華航遊、7 月 4 日與 7 月 7 日的長榮遊,除了能夠完整體驗出國程序外,還可以搶先體驗松山機場新硬體設施,吸引現場民眾紛紛拍照打卡,許多父母也攜帶小孩一同參與。松山機場藉由此活動方式,也讓民眾了解台灣機場在疫情期間所做的防疫措施。



▲松山機場推出「出入國境體驗活動」登上國際版面。(圖/我是小馬A Man in cave 授權)

台灣哪個火車站質感最好?全場狂推「這站」:外型超特別





台灣大眾交通工具發達,除了高鐵外,台鐵也成為不少民眾南北往返的一大選擇。而近日有網友就在 PTT 八卦板表示,他最近到台中火車站,看到裡頭有流浪漢,附近的商家也零零星星的躺了一些流浪漢,且車站裡的設計沒什麼特色,讓他看了有點失望,並好奇詢問大家「台灣哪個火車站是質感最好,會讓人想駐足片刻的?」





問題一出,網友紛紛留言「台南阿,古色古香」、「舊台中車站是古績,百年前的建築比新車站好看」、「舊台中車站跟新竹站是外觀最好看的兩個老車站」、「羅東火車站,莊嚴肅穆有讓人想獻花獻果」、「鳳山車站不錯」、「屏東車站整修後我覺得蠻好看的」、「花蓮站和新城站都算漂亮」「第一次去宜蘭火車站保證你會想拍個照」



而最受推崇的則是「台東池上車站」,「池上車站沒有之一」、「池上站,還有放古典音樂」、「當然是外型是米倉的池上阿,特別」、「池上,非常美」、「池上真的是有氣質的車站」。



事實上,池上車站位於台東縣池上鄉,由於是三等站,因此並非每台列車都會停靠此站。池上車站的外型為日式木造米倉,採用大量木材製成挑高拱門設計,更使用透明玻璃增加明亮度,不僅如此,候車大廳與通往月台的走廊,更擺著各式書法作品與在地鄉民的藝術創作,充滿濃濃藝文風情,讓池上車站氣質翩翩。



▲一名網友在 PTT 詢問大家「台灣哪個火車站質感最好?」結果許多人一致大推「台東池上車站」。(圖/翻攝自Google map)

注意!2020下半年最容易破財的「5生肖」 快看緊荷包





都說該省則省、該花則花,不過,有時候想省錢卻省不了,總會遇到「破財」狀況,再平穩的生活也會有小小意外。根據《靈匣網》報導, 2020 下半年有「 5 生肖」特別容易莫名流失錢財,讓荷包乾枯,快來看看自己是不是其中之一吧!





#屬鼠人:



生肖鼠五行地支為庚子,而 2020 又是庚子鼠年,乃是本命年,值太歲,也就是民間俗稱的太歲年。因為犯太歲的緣故,屬鼠的人運勢可謂是高低起伏,跌宕不平,一不留神就會惹來投資不善而虧本,也或許是人際關係不好而引來紛爭和矛盾,而且還有前途受阻等等各種問題出現。



在今年的下半年,更是有兇星「喪門」來犯,不僅諸事不順,而且還有破財的可能。這就得提醒鼠寶寶們要發揮自己最大的特長,謹慎小心,扎緊口袋,盡量避免大的投資,交朋友也要多方考察,避免上當受騙。



#屬蛇人:



生肖蛇在 2020 年有幾顆大的兇星作祟,使其在事業方面受到了不同程度的影響,收入不盡人意。屬蛇人精明睿智,頭腦靈活,做事認真負責,學習能力也很強,即便是遇到一些困難也能憑自身能力輕易化解。他們在今年雖沒有太好的運勢,但如果稍微謹慎小心一些,倒也可以順利度過。



屬蛇的人在今年的下半年,因有兇星「白虎」和「劫煞」來犯,使他們更有破財的可能,尤其不能做一些大的投資,在工作或者事業方面也要多留點心,以免遭到小人的陷害,導致錢財受損。



#屬馬人:



生肖馬在 2020 庚子鼠年沖太歲,各方面運勢受到一定的影響。另外庚子年乃是金鼠之年,五行屬金,生肖馬地支為午,五行為火,火乃克金,五行相克對屬馬人的運勢也是非常不利的。他們雖有強大的內心,能夠接受命運所帶來的一切麻煩,但也難免會覺得身心疲憊。



屬馬的人在今年下半年,本就有沖太歲的原因而導致的財運不佳,再加上還有兇星「大耗」作祟,使得他們更有破財的可能。



#屬雞人:



生肖雞五行地支為酉,與流年太歲子相破,又稱破太歲。在破太歲之年難免會有破財,口舌,以及小的災難降臨。雖說屬雞的人一向精明能幹,又有一定的經濟頭腦,但是在破太歲之年,似乎也很難逃脫煩惱之命。



在今年下半年尤其要注意,屬雞的人本就很有事業心,做事認真負責,在錢財管控方面不是很擅長,總是管不住自己的錢包。如果再不扎緊自己的口袋,減少沒必要的開支,恐怕年底真的會有經濟危機。



#屬羊人:



生肖羊在 2020 庚子年害太歲,易犯小人,丟錢財,還可能會遭人陷害,發生口角等不利因素。屬羊的人頭腦聰明,動手能力強勁,只要想到了馬上就會付出行動,通常得到的成果也是較為滿意的。



但是在今年下半年,因為害太歲的緣故,加上兇星作祟,不僅運勢不佳,還有小人從中作梗。即使已經很努力了,還是無法得到上司認可,收入也不盡人意。而且屬羊的人在下半年還有破財或是被騙的可能,凡事都需小心謹慎。(編輯:許苡晴)



▲注意!2020 下半年最容易破財的「 5 生肖」,快看緊荷包。(示意圖/取自pixabay)

